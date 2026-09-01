Trump sugere retirar apoio à soberania britânica das Ilhas Malvinas

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 01/09/2026 às 10h19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu hoje que poderia retirar o apoio norte-americano à soberania britânica sobre as ilhas Malvinas, reivindicadas historicamente pela Argentina.

"Eu sempre revejo todas as posições. Esta é apenas uma entre muitas", respondeu Trump à imprensa no Salão Oval quando foi questionado sobre este assunto.

As declarações de Trump surgem depois de meios de comunicação social britânicos terem publicado que a Administração norte-americana estaria considerando retirar o seu apoio à soberania britânica sobre as Malvinas para pressionar Londres a aumentar os gastos em defesa.

A Argentina invadiu as ilhas Malvinas em 02 de abril de 1982, mas os britânicos responderam com uma força que desembarcou sete semanas mais tarde. Após uma dura, mas curta guerra, o Reino Unido forçou os argentinos a renderem-se a 14 de junho de 1982.