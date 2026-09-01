Bruno Bolsonaro reage a ordem de prisão de rondoniense pelos atos de 8 de janeiro: “Até quando brasileiros serão perseguidos pelos intocáveis?”

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 10h14

O candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) reagiu à ordem de prisão contra uma rondoniense de 46 anos, moradora de Jaru, condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro, em Brasília.

Ao comentar o caso, Bruno destacou que a rondoniense é mãe e avó e criticou a situação. “Ela tem filhos, netos e agora separada de todos eles. Trancafiada por um golpe que, na minha opinião, nunca existiu”, afirmou.

Na sequência, o candidato elevou o tom:

“Até quando brasileiros serão perseguidos pelos intocáveis?”

Bruno afirmou ainda que não pretende se calar diante de casos que considera injustos. “Não podemos abandonar quem está sendo injustiçado. Nós não vamos nos calar”, declarou.

O candidato também relacionou o episódio à postura que pretende adotar em Brasília. “Eu não quero ir para Brasília para passear. Eu vou enfrentar os nossos inimigos”, disse.

Ao falar diretamente com a rondoniense, Bruno afirmou que não pretende esquecê-la nem abandoná-la. Para o candidato, a reação está ligada à defesa da liberdade, resumida por ele na frase: “É pela liberdade do nosso povo.”