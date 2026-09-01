Por Danillo Cardoso

Publicada em 01/09/2026 às 09h54

As ruas do centro de Porto Velho serão tomadas pelo som das bandas, passos sincronizados e pela presença de estudantes amanhã, terça-feira (1º de setembro). A partir das 16h, escolas da rede municipal participam do desfile cívico “Marchando pela Educação”, realizado na sede da Prefeitura de Porto Velho, na Av. 7 de Setembro com a Av Farquar.

Mais do que uma cerimônia, o momento busca aproximar a comunidade escolar da história e da cultura brasileira, resgatando e fortalecendo as manifestações cívico-culturais relacionadas à Independência do Brasil. O desfile também representa o início das comemorações escolares alusivas à data no município.

“Queremos resgatar o sentimento de pertencimento, de cidadania e de respeito à nossa história, mostrando que a educação também é construída com cultura, participação e união. Que nossas crianças e jovens possam marchar não apenas pelas ruas da cidade, mas também em direção a um futuro de mais oportunidades, conhecimento e esperança”, destacou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

A programação é realizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), com apoio e parceria da Polícia Militar de Rondônia (PM/RO) e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBM/RO). Também participam das atividades as secretarias municipais Sgov, Semtel, Funcultural, Secom, Semusa, Semtran e Emdur.

A EMEF Jerusalém da Amazônia chega ao evento com 5,5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2025, resultado que simboliza avanços no trabalho desenvolvido pela comunidade escolar.

Também participa a EMEIEF Senador Olavo Gomes Pires, que possui Ideb de 6,6 e ocupa a 9ª posição entre as escolas da rede municipal.

Já a EMEF Antônio Ferreira da Silva está entre as dez melhores escolas da rede municipal, também com 6,6 no Ideb, resultado que coloca a unidade em evidência pelo desempenho alcançado.

A EMEIEF São Miguel completa o grupo de representantes da rede, levando seus estudantes para participar do momento de celebração e integração entre as escolas.

A programação também contará com a participação da Banda Musical do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Francisco Lázaro dos Santos (CMACE LAIO) que ajudará na execução do Hino Nacional e do Hino de Porto Velho.

Para além dos números, a presença das escolas no desfile representa o trabalho cotidiano de professores, gestores, servidores, estudantes e famílias que ajudam a construir a educação municipal.

Programação

A solenidade oficial começa às 16h desta terça-feira (1º). Logo em seguida, será realizado o desfile cívico “Marchando pela Educação”, com encerramento previsto para às 17h30.

Com estudantes ocupando as ruas e levando consigo símbolos da educação e da cidadania, Porto Velho inicia as comemorações escolares da Independência do Brasil reforçando uma mensagem simples: celebrar a história também pode ser uma forma de valorizar quem constrói o futuro todos os dias.