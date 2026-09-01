Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 01/09/2026 às 09h26

Começa nesta terça-feira (1º) o calendário de comemoração dos 112 anos de Porto Velho. A programação seguirá durante todo o mês de setembro, com uma série de eventos, serviços e entregas para a população portovelhense.

Entre as ações previstas estão revitalizações de praças, campeonatos esportivos, torneios de pesca, shows culturais, a inauguração do novo prédio da Semias, entrega de ambulatórios odontológicos, feirão de empregos, castração de pets, reforma do Lar do Idoso e a segunda edição da Corrida da Prefeitura.

As atividades seguem até 3 de outubro, ampliando o calendário de comemorações do aniversário da capital.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a programação foi planejada para aproximar a população dos espaços públicos e fortalecer o sentimento de pertencimento à cidade.

“É com muita felicidade que elaboramos um calendário recheado de ações durante todo o mês de setembro. A nossa população vem retomando os espaços públicos que antes eram esquecidos e sentindo orgulho da nossa capital. Estão todos convidados para participarem das nossas atividades”.

A programação completa, com datas e horários de cada atividade, será divulgada pela Prefeitura de Porto Velho nos próximos dias.