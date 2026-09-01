Rondônia ganha projeção nacional no Startup Summit 2026 com startups premiadas e finalistas internacionais

Por SEBRAE-RO

Publicada em 01/09/2026 às 09h19

O ecossistema de inovação de Rondônia conquistou visibilidade nacional durante o Startup Summit 2026, realizado entre os dias 26 e 28 de agosto, em Florianópolis (SC). A missão organizada pelo Sebrae em Rondônia reuniu 17 startups do estado e resultou em conquistas que demonstram o avanço da inovação rondoniense no cenário brasileiro.

Entre os principais destaques, a startup Nativ alcançou o Top 10 da etapa Brasil do Startup World Cup 2026, uma das maiores competições de startups do mundo. Já a PING conquistou o 1º lugar na categoria Serviços Digitais do Prêmio Sebrae Startups 2026 e ficou no TOP 10 da premiação.

A participação no evento proporcionou às startups acesso a investidores, grandes empresas, especialistas e oportunidades de mercado, além de visitas técnicas e conexões estratégicas com organizações de referência do setor, como a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE).

Nativ leva Rondônia ao palco do Startup World Cup

Um dos momentos mais relevantes da missão foi a classificação da Nativ entre as dez melhores startups da etapa Brasil do Startup World Cup 2026.

A competição internacional reúne startups de diversos países e tem sua final realizada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde os participantes disputam um investimento de US$ 1 milhão.

Para a CEO da Nativ, Samia Hecktheuer, o resultado vai além da colocação alcançada.

"Chegar ao seleto grupo das dez startups finalistas do Startup World Cup é um reconhecimento que, por si só, já nos orgulha muito. Mais do que competir pelo prêmio, vivenciamos uma experiência enriquecedora, repleta de troca de conhecimentos, conexões estratégicas e visibilidade para a inovação desenvolvida em Rondônia".

A classificação reforça o potencial das soluções desenvolvidas na região Norte e evidencia a capacidade das startups rondonienses de competir em ambientes globais de alto nível

PING conquista prêmio nacional

Outro resultado expressivo veio com a PING, vencedora da categoria Serviços Digitais do Prêmio Sebrae Startups 2026.

Além do reconhecimento setorial, a empresa chegou à final geral da premiação, ficando entre as 10 melhores startups da disputa nacional. O desempenho consolida a trajetória da startup e reforça o amadurecimento do ecossistema de inovação em Rondônia.

O reconhecimento nacional demonstra como empresas de base tecnológica desenvolvidas no estado estão ganhando espaço e competitividade em mercados cada vez mais disputados.

Conexões que aceleram negócios

Além das premiações, a missão permitiu que os empreendedores rondonienses participassem de uma intensa agenda de networking e geração de oportunidades.

O Startup Summit é considerado um dos principais encontros de inovação e tecnologia do Brasil, reunindo investidores, líderes empresariais, aceleradoras, fundos de investimento e startups de todo o país. Para os participantes da missão, a experiência abriu portas para futuras parcerias, novos clientes e potenciais investimentos.

Segundo Rangel Miranda, Coordenador de Inovação no Sebrae em Rondônia, a presença das startups em eventos desse porte contribui para posicionar o estado no mapa nacional da inovação.

"Quando uma startup de Rondônia ocupa um espaço como o Startup Summit, ela não representa apenas o próprio negócio. Ela mostra ao mercado que existe talento, capacidade empreendedora e inovação sendo desenvolvidos no estado. Nosso papel é criar conexões e aproximar os empreendedores das oportunidades que podem acelerar seu crescimento".

Um ecossistema que ganha protagonismo

Os resultados alcançados por Nativ e PING refletem um movimento mais amplo de fortalecimento do ecossistema de inovação de Rondônia. A participação de 17 startups em um dos maiores eventos do setor amplia a presença do estado em redes nacionais de empreendedorismo, tecnologia e investimento.

Mais do que os reconhecimentos obtidos, a missão evidencia a capacidade das startups rondonienses de gerar soluções competitivas, atrair atenção do mercado e construir novas oportunidades de crescimento.

Com novas conexões, aprendizados e reconhecimento nacional, Rondônia retorna do Startup Summit 2026 com sinais claros de que seu ecossistema de inovação está amadurecendo e pronto para ocupar espaços cada vez mais relevantes no cenário brasileiro.