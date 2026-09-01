Loja é assaltada por quatro criminosos e moto é abandonada em fuga

Por NewsRondônia

Publicada em 01/09/2026 às 08h50

Uma loja foi alvo de um roubo praticado por 4 criminosos na tarde desta segunda-feira, 31, na Rua José Amador dos Reis, situada no bairro Juscelino Kubitschek, em Porto Velho. De acordo com os relatos policiais, o quarteto entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto, sendo que 1 dos indivíduos portava uma arma de fogo. Durante a ação criminosa, os suspeitos roubaram diversos perfumes, aproximadamente 12 celulares novos das marcas Xiaomi, Realme e Infinix, além de 2 aparelhos que estavam expostos na vitrine da loja.

Os criminosos também subtraíram os telefones celulares das funcionárias que estavam no local. Durante a abordagem, uma das trabalhadoras foi agredida com uma coronhada na região da cabeça, embora não tenham sido constatados hematomas graves. Após consumarem o roubo, os 4 suspeitos empreenderam fuga, dividindo-se entre 2 bicicletas e 1 motocicleta. A dupla que fugiu na moto acabou se envolvendo em um acidente de trânsito durante o trajeto e abandonou o veículo, sendo uma motocicleta Mottu de cor preta com placa STL-3C48.

Conforme informações repassadas por populares que testemunharam a cena, após a colisão, os 2 suspeitos correram em direção a um córrego localizado nas proximidades da Rua Teotônio Vilela. Os outros 2 envolvidos, que pedalavam as bicicletas, tomaram rumo ignorado e não foram localizados de imediato. A motocicleta abandonada na fuga foi recolhida pelas autoridades policiais e encaminhada à delegacia da área. O caso foi formalmente registrado em boletim de ocorrência e seguirá sob investigação da Polícia Civil para identificar e capturar todos os participantes do crime.