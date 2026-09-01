Dupla é presa durante tentativa de furto a joalheria dentro de shopping

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (1º), após serem flagrados tentando furtar uma joalheria dentro do Porto Velho Shopping, na capital.
A movimentação foi identificada pelo sistema de monitoramento do centro de compras. Um dos suspeitos teria acessado o forro de um restaurante para circular pela estrutura e chegar até outras lojas.
Durante o cerco, um deles foi preso quando tentava fugir em um carro de aplicativo. O segundo foi encontrado escondido no forro da joalheria, onde estaria tentando arrombar a estrutura.
Com ele, os policiais apreenderam pé de cabra, alicates, serras, chaves de fenda, lanterna, marreta, corda, luvas e outros materiais.
Os dois suspeitos são moradores de Brasília (DF) e teriam chegado a Porto Velho há poucos dias. A polícia investiga se a dupla tem ligação com outros furtos registrados em estabelecimentos comerciais.
Os acusados foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
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