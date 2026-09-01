Joer 2026 reúne 1.515 estudantes-atletas em Cacoal para fase estadual juvenil

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/09/2026 às 09h15

Cacoal recebe 1.515 estudantes-atletas de diferentes regiões de Rondônia para a fase estadual juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2026. Ao longo da competição, os participantes disputarão 14 modalidades esportivas coletivas e individuais, com a definição dos campeões estaduais e dos estudantes que representarão o estado em competições nacionais do desporto escolar.

Os jovens chegaram à etapa estadual após classificação nas fases regionais e representam as superintendências regionais de educação de Rondônia. Técnicos e dirigentes também participam da programação, realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A abertura oficial da fase juvenil está marcada para esta terça-feira, 1º de setembro, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Senador Ronaldo Aragão, em Cacoal.

As disputas serão distribuídas por ginásios, escolas e outros espaços esportivos do município. O atletismo será realizado no Campo do Village do Sol I, enquanto o badminton terá como sede a Escola Clodoaldo Nunes de Almeida. As partidas de basquetebol ocorrerão no Ginásio Senador Ronaldo Aragão, e as provas de ciclismo serão realizadas no Loteamento 7 de Setembro.

O Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira receberá as competições de futsal e handebol. A ginástica rítmica ficará concentrada na Escola Bernardo Guimarães. Karatê e taekwondo serão disputados na Escola CTPM IX, enquanto a Escola Cora Coralina sediará o tênis de mesa.

As partidas de voleibol serão divididas entre as escolas Graciliano Ramos e Honorina Brito. O vôlei de praia ocorrerá na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Já as competições de xadrez e wrestling terão como sede a Escola Carlos Gomes.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Massud Badra, os Jogos Escolares também exercem uma função relacionada à formação dos estudantes, com estímulo ao protagonismo juvenil, à convivência saudável e ao desenvolvimento de competências consideradas importantes para a vida. Ao abordar o papel da competição, ele classificou o Joer como uma “ferramenta de transformação social e educacional”.

A etapa juvenil será apenas uma das fases estaduais do Joer 2026 realizadas em Cacoal. O município também receberá a fase estadual paralímpica, programada para o período de 18 a 24 de setembro.

Posteriormente, entre 8 e 19 de outubro, Cacoal sediará a fase estadual infantil. Dessa forma, as três etapas integrarão o calendário dos Jogos Escolares de Rondônia realizado no município em 2026.

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