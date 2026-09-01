Recorde de Público na Final da Quinta Copa Regional de Futebol Society

Por PIMENTA BUENO

Publicada em 01/09/2026 às 08h36

Na noite do último sábado, 29 de agosto, o complexo Geraldão em Pimenta Bueno foi palco de um espetáculo esportivo que ficará marcado na história do futebol regional. A quinta edição da Copa Regional de Futebol Society atingiu um recorde absoluto de público, com cerca de 1.400 torcedores lotando a arquibancada e os arredores do complexo. A atmosfera vibrante foi criada por apaixonados vindos dos quatro cantos de Rondônia, todos unidos pela paixão pelo esporte.

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[FINAL] ASPAFE (ESPIGÃO) X ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA REAÇÃO (VILHENA)

[FINAL] REAL PORTO F.C. (PORTO VELHO) X MASCOTE / RIO CLARO (ESPIGÃO)

Torcedores de Todos os Cantos

Os ônibus lotados de torcedores não pararam de chegar. A festa contou com a presença de torcedores de diversas cidades, incluindo *Porto Velho, **Vilhena, *Espigão do Oeste e Ji-Paraná. Essa mobilização em massa demonstrou o quanto a competição se tornou um evento significativo no calendário esportivo da região, atraindo fãs que não mediram esforços para apoiar suas equipes.

As Finais

Os jogos decisivos foram emocionantes e trouxeram à tona a rivalidade saudável entre as equipes. No feminino, a ASPAFE de Espigão do Oeste enfrentou o *Reação de Vilhena, enquanto no masculino, o *Real Porto de Porto Velho mediu forças com o Mascote Rio Claro de Espigão do Oeste. Ambos os jogos foram disputados com grande intensidade, fazendo a torcida vibrar a cada lance.

Transmissão ao Vivo

A competição não apenas atraiu um público recorde no local, mas também conquistou a audiência online. A final foi transmitida ao vivo pelo canal da TopNet TV no YouTube, onde também registrou recordes de visualizações, superando todas as transmissões anteriores da Copa. Essa ampla cobertura evidencia o crescente interesse pelo futebol society na região, unindo torcedores tanto presencialmente quanto virtualmente.

Um Marco para o Futuro

O sucesso da final da quinta Copa Regional de Futebol Society não apenas celebra o esporte, mas também destaca a importância da união da comunidade em torno de eventos que promovem o futebol. Com a energia contagiante e o apoio incondicional dos torcedores, fica claro que o futebol é mais do que um jogo; é uma paixão que une pessoas de diversas origens.

À medida que Pimenta Bueno se prepara para futuras competições, a expectativa é de que esse recorde de público inspire novos eventos e fortaleça ainda mais a cultura futebolística na região. A festa do último sábado é um testemunho de que, quando se trata de futebol, a união e a paixão são sempre o foco.