Toninho Mazioli recebe Luciana em Cacoal e apresenta entregas do governo Lula em saúde, educação e infraestrutura

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 08h34

PORTO VELHO, RO - A candidata ao Senado Federal pelo PT, Luciana Oliveira, deixou Porto Velho e seguiu para Cacoal a convite de seu suplente, Toninho Mazioli, para uma agenda dedicada às obras, investimentos e programas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que chegam ao município desde o início do terceiro mandato.

Toninho reuniu informações sobre as ações federais e apresentou à candidata um panorama das iniciativas em andamento ou preparação nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e proteção social. Entre três investimentos diretamente identificados para Cacoal, os recursos ultrapassam R$ 5,8 milhões e contemplam uma nova Unidade Básica de Saúde, a ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192, com cinco veículos, e uma nova creche ou escola de educação infantil.

Na saúde, um dos principais investimentos levantados por Toninho é a ampliação do Samu 192. A ação prevê cinco veículos para Cacoal e reúne cerca de R$ 2,7 milhões em recursos, com execução em andamento. O município também foi contemplado com uma nova Unidade Básica de Saúde, investimento superior a R$ 2,2 milhões, atualmente em preparação.

Na educação, Cacoal aparece entre os municípios contemplados pelo Novo PAC com R$ 780 mil para uma creche ou escola de educação infantil. A iniciativa integra a carteira de investimentos federais executados em Rondônia por meio do programa.

Somados, os investimentos na creche, na nova UBS e na expansão do Samu representam cerca de R$ 5,8 milhões direcionados a três áreas diretamente ligadas ao atendimento da população de Cacoal.

A agenda entre Toninho e Luciana também tratou da ampliação do alcance de programas sociais, das ações de saneamento e abastecimento de água e das melhorias sanitárias destinadas a comunidades indígenas da região. Entre os pontos apresentados está a expansão das famílias atendidas pelo Bolsa Família e as intervenções relacionadas à estrutura de água e esgoto no município.

O Bolsa Família alcança mais de 127 mil famílias nos 52 municípios de Rondônia. O benefício médio no estado é de aproximadamente R$ 677 por família, enquanto mais de 69 mil crianças de até seis anos recebem o adicional de R$ 150 do Benefício Primeira Infância.

O levantamento feito por Toninho Mazioli também permitiu inserir as ações destinadas a Cacoal em um conjunto maior de investimentos federais executados em Rondônia. No Novo PAC, o estado reúne 412 obras e cerca de R$ 6,7 bilhões em empreendimentos estimados entre 2023 e 2030. São 110 obras concluídas, 177 em execução e outras 125 em fase preparatória ou de licitação.

Na área da saúde, a previsão de investimentos federais em Rondônia entre 2025 e 2028 supera R$ 223 milhões. A carteira inclui unidades básicas de saúde, maternidade, estruturas laboratoriais, Samu, centros especializados e outros equipamentos distribuídos por diferentes municípios.

Conhecida como Capital do Café, Cacoal foi abordada durante a agenda a partir de sua atividade produtiva e da necessidade de ampliar a presença de investimentos federais capazes de acompanhar o crescimento do município. Para Luciana, a experiência apresentada por Toninho mostra a importância de manter uma relação permanente entre os municípios rondonienses e o governo federal.

“Cacoal é uma cidade forte, produtiva, que movimenta a economia de Rondônia e carrega com orgulho o título de Capital do Café. Quando existe parceria com o Governo Federal, o resultado aparece na vida das pessoas. São novos veículos para o Samu, uma nova UBS, investimento em educação e políticas públicas que ajudam a cidade a crescer. Essa parceria deu resultado em Cacoal e pode dar resultado em todo o nosso estado. Rondônia precisa de representação em Brasília que conheça os municípios, abra portas e trabalhe para fazer os investimentos chegarem onde o povo vive”, afirmou Luciana Oliveira.

A visita também colocou Toninho Mazioli em evidência na organização da agenda política em Cacoal. Foi a convite do suplente que Luciana esteve no município, onde recebeu o levantamento das ações federais e discutiu a ampliação da articulação para levar novos investimentos às diferentes regiões de Rondônia.

A proposta defendida durante o encontro é ampliar a interlocução com o governo federal para que municípios com atividade econômica crescente, como Cacoal, continuem recebendo investimentos em serviços públicos, infraestrutura, saúde, educação e programas sociais.

Lula é candidato à reeleição à Presidência da República com o número 13; Expedito Netto, candidato ao Governo de Rondônia com o número 13; e Luciana Oliveira, candidata ao Senado Federal com o número 133.