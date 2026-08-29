Por Pimenta Virtual

Publicada em 29/08/2026 às 09h40

A partir das 18h, Pimenta Bueno será palco das decisões feminina e masculina da 5ª Copa Regional de Futebol Society. ASPAFE x Reação abrem a noite e, na sequência, Real Porto x Mascote/Rio Claro decidem o masculino. Expectativa é de casa cheia no Geraldão e recorde de audiência na transmissão da TopNet TV.

Chegou o grande dia. Depois de semanas de disputas, rivalidades, surpresas, grandes jogos e decisões nos pênaltis, a 5ª Copa Regional de Futebol Society 2026 chega ao seu momento mais esperado neste sábado (29), no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno.

E a expectativa é de uma noite para entrar na história da competição.

A partir das 18h, começam as grandes finais. Primeiro será conhecida a campeã feminina, no confronto entre ASPAFE, de Espigão d’Oeste, e Reação, de Vilhena. Depois, todas as atenções estarão voltadas para a decisão masculina entre Real Porto, de Porto Velho, e Mascote/Rio Claro, de Espigão d’Oeste.

Quatro equipes, três cidades e duas taças em jogo. Espigão d’Oeste, Vilhena e Porto Velho entram em campo em busca da glória na grande noite da Copa Regional.

A expectativa é de casa cheia no Geraldão, com torcedores de Pimenta Bueno e caravanas de outras cidades acompanhando as finais. Pela internet, a expectativa também é enorme, com possibilidade de recorde de audiência no canal da TopNet TV no YouTube.

ASPAFE x Reação: artilharia contra a atual campeã

A primeira taça da noite será disputada a partir das 18h, com uma final feminina que coloca frente a frente duas equipes que chegam à decisão com argumentos de sobra para acreditar no título.

A ASPAFE, de Espigão d’Oeste, chega embalada por uma campanha marcada pelo forte poder ofensivo. Na semifinal, a equipe mostrou poder de reação ao vencer de virada a Lind’Água/Arena São Caetano, de Pimenta Bueno, por 3 a 1.

O grande destaque daquela partida foi Sol. A artilheira marcou os três gols da ASPAFE, chegou a 12 gols na competição e colocou sua equipe na grande decisão.

Do outro lado estará justamente quem sabe muito bem o que é levantar essa taça.

O Reação, de Vilhena, chega à final como atual campeão da Copa Regional e busca o bicampeonato consecutivo.

Na semifinal, o time vilhenense reencontrou as Lendárias, de Cacoal, adversárias da decisão de 2025. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Reação voltou a levar a melhor, desta vez nos pênaltis, com participação decisiva da goleira Adriana.

Agora é ASPAFE x Reação. De um lado, uma equipe de Espigão d’Oeste embalada pelo poder ofensivo e pela grande fase de sua artilheira. Do outro, a experiência de quem chega para defender o título e tentar manter sua hegemonia.

Real Porto x Mascote: o reencontro agora vale a taça

Depois da decisão feminina, será a vez da grande final masculina.

E o roteiro dificilmente poderia ser melhor.

Real Porto, de Porto Velho, e Mascote/Rio Claro, de Espigão d’Oeste, estarão novamente frente a frente. Só que, desta vez, não existe próxima rodada: vale o título da 5ª Copa Regional.

As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos, quando o Mascote surpreendeu uma das principais forças do futebol society rondoniense e venceu o Real Porto por 1 a 0.

Desde então, muita coisa aconteceu.

O Real Porto se recuperou na competição e cresceu justamente quando o campeonato começou a exigir ainda mais. Nas quartas de final, eliminou o então atual campeão Destak/Pumas, de Ji-Paraná, por 2 a 1, com gol decisivo de Levi praticamente no último minuto.

Na semifinal, veio outra batalha. Contra a bicampeã Nadir Uniformes, de Cacoal, o Real Porto empatou em 2 a 2 no tempo normal e precisou sobreviver a uma dramática disputa de pênaltis para chegar à decisão.

A classificação colocou o Real Porto na final logo em sua primeira participação na Copa Regional.

Do outro lado, o Mascote escreve a maior campanha de sua história na competição.

A equipe de Espigão d’Oeste começou mostrando força ainda na primeira fase e chegou ao mata-mata entre os grandes destaques do campeonato.

Nas quartas de final, eliminou a Lind’Água, de Pimenta Bueno, nos pênaltis. Era a primeira vez que o Mascote ultrapassava as quartas de final.

Mas a história não parou ali.

Na semifinal contra o Alta Floresta, mais uma decisão dramática. Depois de sair atrás, o Mascote buscou o empate e novamente levou a classificação para os pênaltis. Victor Hugo apareceu em momento decisivo, e Betinho Show converteu a cobrança que colocou Espigão d’Oeste na grande final.

Agora, Real Porto e Mascote se reencontram.

Para o time da capital, é a oportunidade de devolver a derrota sofrida na primeira fase justamente no jogo mais importante da competição e conquistar o título em sua estreia.

Para o Mascote, é a chance de repetir o feito diante do Real Porto e transformar uma campanha que já é histórica em algo ainda maior: levantar pela primeira vez a taça da Copa Regional.

Geraldão promete estar lotado

Todos os caminhos do futebol society de Rondônia levam a Pimenta Bueno neste sábado.

A expectativa é de casa cheia nas arquibancadas do Complexo Geraldão, principalmente pela presença de equipes de Espigão d’Oeste nas duas decisões, além das torcidas de Porto Velho e Vilhena e do público de Pimenta Bueno que acompanhou a competição desde a abertura.

Quem não conseguir estar no Geraldão poderá acompanhar tudo pela internet. As finais terão transmissão ao vivo pelo canal da TopNet TV no YouTube, e a expectativa é de que a noite decisiva possa estabelecer um novo recorde de audiência da competição.

Depois de uma edição que reuniu 24 equipes, cerca de 480 atletas, nas categorias masculina e feminina, representando 11 municípios de Rondônia, chegou a hora de conhecer os campeões.

Às 18h começa a decisão feminina. Depois, é a vez da final masculina.