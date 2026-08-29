O vendedor de Sonhos, o filme baseado no livro de Augusto Cury - por: Jânio Silva
Por Jânio Silva
Publicada em 29/08/2026 às 11h30
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 Permissão é a força do querer guiada pela busca de obstinação e realização dos princípios mais fortes que nossa mente pode gerar, principalmente nesse tempo absurdo vem repatriando homens,  diluindo a humanidade e  exercendo, como sempre excerceu,  o poder das possíveis ambições saudáveis e também quando não bem  dominadas se tornam sombrias e desafiadoras na travessia, como no caso do personagem e Mestre do filme.

Nesse protagonismo a  tomada do afeto do território humano do próximo é a linha do tempo e o espelho incessante da busca  do sucesso e sobretudo a ditadura que se impõem nos colocando diante do toldo e do nada. 
 próprio regime criado pelo ego e  pela inteligência artificial,  que estamos nos tornando como vítimas e também inquisidores na fogueira de nossa alma.

Essa recriação ou réplica desse caminho,  nos remete a grande questão colocando o tabuleiro existencial em xeque.

Da primeira fileira, onde as peças em seus lugares iniciam o jogo real da vida,  somos convidados ao triunfo do confronto.  Alma, mente e espírito se encontram numa unidade matrix, investigada pela consciência cosmica (Deus). 

Somos então apenas dentro de um tubo de ensaio no laboratório divino?

Dentro desse projeto ambicioso que o filme busca promover em minha análise é fatal do ponto de vista assassino ou suicida do lado mais abominável que é a negação do que somos realmente de verdade enquanto ser humano, desde do parto ao homem adulto. 

Não podemos negar que ainda temos muitos territórios a conhecer no mapa geográfico da mente, da alma e do espírito.

No entanto, pra onde empreendermos fuga, sempre vamos retornar ao início de tudo que provém da fonte genuína da divindade.

Então, se somos os próprios autores de nossos livros e  filmes, sendo heróis ou vilões, não é esse  o verdadeiro script dos próximos capítulos e cenas, se o  diretor desejar e arte não é apenas desejo e também algo maior que tudo isso, pode  escrever um novo roteiro. 

A grande lição que o filme 

 O vendedor de Sonhos, me promoveu, foi que me levou a interrogação de minha insignificância humana e ao mesmo tempo,  o quanto posso de alguma forma transformar essa insignificância em inspiração, para um novo recomeço, uma nova estrada a percorrer,  de pó, pessoas reais, sonhos e esperança. 

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