Prefeitura de Jaru inaugura ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual, na Linha 608

Por ASSESSORIA

Publicada em 29/08/2026 às 11h22

Construída sobre o Rio Passaqual, no Km 17,5 da Linha 608, a nova ponte integra um conjunto de ações realizadas pela Prefeitura de Jaru em prol da expansão e melhoria da infraestrutura rural no município.

O prefeito Jeverson Lima classificou a entrega da nova ponte como um marco histórico para o município. “A ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual é um serviço de primeira linha que vai melhorar muito o fluxo do escoamento da produção, dando mais agilidade e segurança ao tráfego de veículos na 608”, disse.

A nova ponte sobre o Rio Passaqual tem 20 metros de comprimento por 5 metros de largura. A obra foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador Jaime Bagattoli, mais contrapartida de recursos financeiros próprios da Prefeitura de Jaru.

Também participaram da inauguração o senador Jaime Bagattoli, o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Schimiti Patroleiro, a vereadora Sthella Almeida e diversos produtores rurais da Linha 608 e região.