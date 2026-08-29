Carne de jacaré ganha espaço na Agrotec e avança em busca de Indicação Geográfica

Por Helen Paiva

Publicada em 29/08/2026 às 10h55

Filho de seringueiro e soldado da borracha, Carlos Santos aprendeu ainda criança que carne de jacaré podia virar muito mais do que um prato à mesa. Viu o pai caçar, tratar e preparar a carne e, com o tempo, aprendeu receitas que vão do assado ao bolinho e até estrogonofe.

Décadas depois, Carlos encontrou na Agrotec um pedaço dessa história sendo apresentado a quem nunca havia experimentado a iguaria.

“Eu sei fazer de tudo com carne de jacaré. Tem que saber manejar para ficar bom. É uma carne deliciosa e esse momento é importante para que todos possam conhecer. Precisamos dessa identidade amazônica do nosso jacaré”.

Da tradição ao reconhecimento

A programação desta quinta-feira (27) marcou mais um passo para a construção da Indicação Geográfica (IG) da carne de jacaré do Cuniã, iniciativa que reúne Prefeitura de Porto Velho, Sebrae, ICMBio e organizações da comunidade.

O secretário-adjunto da Semtel e historiador Aleks Palitot explica que o reconhecimento busca associar o produto não apenas ao território, mas também à história das populações tradicionais e ao manejo sustentável.

“A pessoa quer experimentar essa carne, mas também quer conhecer a história do lugar de onde ela vem, a vida das populações tradicionais, sua relação com a natureza e com a sustentabilidade. Isso cria identidade e valor para o produto”.

Manejo que também conta histórias

Para Erlan Alves Lopes, diretor do Departamento de Agricultura, o avanço da cadeia produtiva tem ainda um significado pessoal. Um primo dele morreu após um ataque de jacaré em 2006, episódio que o levou a estudar o tema e participar das discussões relacionadas ao manejo.

“Isso significa muito para mim. Eu chego a me arrepiar. A gente começou a estudar a cadeia produtiva e hoje queremos construir uma memória saudável da carne do jacaré e do manejo sustentável”.

Para Erlan Alves Lopes, o avanço da cadeia produtiva tem ainda um significado pessoal

Na Resex do Lago do Cuniã, o trabalho segue regras específicas. Ronaldo Rodrigues, presidente da Cooperativa do Cuniã, explica que os animais são capturados à noite e passam por medição para verificar se atendem aos critérios estabelecidos para o manejo. Depois, carne e couro seguem para aproveitamento e comercializaçã

Da Amazônia para a mesa

E na Agrotec teve também quem comprovasse o resultado no prato. Evellyn Peixoto, analista técnica do Sebrae, já conhecia a carne e aproveitou a feira para experimentar novamente.

“Eu sugiro que todos experimentem e deem esse primeiro passo sem preconceito. A textura lembra alimentos que as pessoas já conhecem, como o frango, mas os nossos temperos amazônicos trazem um diferencial ao sabor”.

Para o prefeito Léo Moraes, valorizar produtos ligados à identidade de Porto Velho também significa criar novas possibilidades para as comunidades tradicionais.

“Temos uma riqueza que é nossa, construída pela história e pela relação das comunidades com a Amazônia. Valorizar essa identidade, com responsabilidade e sustentabilidade, é também gerar oportunidades e fazer com que Porto Velho seja reconhecida pelo que tem de único”.