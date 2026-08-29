“Corrupção mata mais que crime organizado”, afirma Bruno Bolsonaro ao defender rigor contra desvios de dinheiro público

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 11h30

O candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) colocou o combate à corrupção entre as principais bandeiras de sua campanha e defendeu rigor contra desvios de dinheiro público. Durante entrevista, ele disse que quer percorrer os 52 municípios de Rondônia, ouvir a população e manter diálogo com prefeitos e vereadores para buscar soluções para as demandas locais.

Bruno também criticou o modelo de política baseado apenas em promessas. Para ele, quem busca um mandato precisa mostrar disposição para trabalhar e tratar o dinheiro público com responsabilidade.

“Não adianta sentar aqui e falar, montar um discurso: ‘eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo’. Nós vamos resolver tudo o que o Estado precisa com seriedade.”

Ao falar sobre corrupção, Bruno foi ainda mais direto. O candidato disse que um dos primeiros pontos de sua atuação será enfrentar o desvio de recursos públicos e cobrou que o tema seja tratado de forma mais clara durante a campanha.

“Parar de frente na torneira da corrupção é um dos primeiros pontos. Eu não vejo político nenhum falando que vai tratar de corrupção”, afirmou.

Na sequência, Bruno comparou os efeitos da corrupção aos provocados pelo crime organizado. Ele citou facções como CV e PCC e disse que o combate ao crime também precisa alcançar quem se apropria do dinheiro que deveria servir à população.

“Não é só atrás do faccionado, do CV e do PCC, não. Porque corrupção mata mais do que crime organizado.”

A fala resume uma das bandeiras que Bruno pretende levar para o Senado: combater o crime, fiscalizar o uso do dinheiro público e cobrar responsabilidade de quem administra recursos que pertencem ao cidadão.

“A proposta é trabalhar para o Brasil e para o rondoniense para mudar a vida de todos nós de verdade”, completou.