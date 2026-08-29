Secretaria Municipal de Assistência Social leva ação de prevenção e combate à violência contra a mulher

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 11h14

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realizou nesta quinta-feira, 27, uma ação da Tenda Lilás no distrito Nova Estrela. A iniciativa teve como objetivo fortalecer as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, além de ampliar o acesso da população aos serviços da rede de assistência social.

Durante a ação, as mulheres receberam informações, orientações e atendimentos relacionados aos mecanismos de proteção e às formas de enfrentamento à violência contra a mulher. A equipe também esteve disponível para esclarecer dúvidas e orientar sobre os serviços que podem ser procurados em situações de vulnerabilidade ou violência.

A programação contou ainda com a participação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Cadastro Único, possibilitando que os moradores tivessem acesso a diferentes serviços em um único espaço.

O Cadastro Único realizou atualizações cadastrais e prestou orientações às famílias, esclarecendo dúvidas sobre os procedimentos necessários e os programas sociais vinculados ao cadastro.

Além dos atendimentos e orientações, a ação contou com um café da manhã oferecido ao público participante, proporcionando também um momento de acolhimento e aproximação entre as equipes da assistência social e os moradores de Nova Estrela.

A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social voltadas à promoção de direitos, prevenção de situações de violência e fortalecimento da proteção social no município de Rolim de Moura.