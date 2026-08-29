Pastor Evanildo realiza reuniões nos bairros Caladinho, Nova Esperança e Castanheira, em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 11h07

Na última quinta-feira (27), o candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, cumpriu uma agenda de visitas e reuniões em bairros de Porto Velho. Os encontros foram marcados pela apresentação de propostas, diálogo com lideranças e participação de moradores, permitindo ao candidato ouvir de perto as necessidades das comunidades.

No bairro Caladinho, Pastor Evanildo participou de uma reunião ao lado de Márcia da Saúde, Ezequiel e sua esposa, Ana Tati. Durante o encontro, foram apresentadas propostas e discutidas demandas da comunidade. O candidato destacou a importância de manter contato direto com os moradores para conhecer a realidade de cada região.

“Começamos essa agenda com muita disposição para ouvir. Cada conversa com os moradores nos ajuda a compreender melhor as necessidades do bairro e a construir propostas que estejam de acordo com a realidade de quem vive aqui”, afirmou Pastor Evanildo.

A agenda seguiu no bairro Nova Esperança, onde o candidato participou de uma reunião organizada pelo líder Neilson. O encontro foi dedicado ao diálogo com a população, à apresentação de propostas e à discussão de questões que fazem parte do cotidiano dos moradores.

Pastor Evanildo também esteve com o líder Francineudo, em uma reunião marcada por conversa, troca de ideias e escuta da comunidade. Durante o encontro, o candidato apresentou suas propostas e ouviu as necessidades apontadas pelos participantes. “Não queremos apenas apresentar nossas ideias. Queremos ouvir, entender as prioridades e unir forças com as lideranças e a população”, disse.

No bairro Castanheira, Pastor Evanildo participou de uma reunião organizada pela líder Jucimara. O encontro proporcionou mais um momento de conversa com moradores e apoiadores, com troca de ideias e apresentação das propostas defendidas pelo candidato para a população.

“Nossa caminhada tem sido construída junto com as pessoas. Vamos continuar visitando os bairros, conversando com as comunidades e ouvindo suas demandas. É com diálogo e proximidade que podemos construir um projeto que represente de verdade a população”, declarou Pastor Evanildo, que disputa uma vaga para deputado federal pelo PSD.