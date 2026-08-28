Reação e Ambev garantem vaga na final do Futsal Feminino dos JAVs 2026

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 14h43

O Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira sediou, na noite de quarta-feira, 26, os confrontos semifinais do Torneio Feminino de Futsal dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026). Os resultados garantiram Associação Reação e Ambev na disputa pelo título municipal.

A Associação Reação assegurou a primeira vaga na final ao vencer o América pelo placar de 3 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Erika, Jairlene e Francielle, enquanto Isamara fez o único gol do América.

Na segunda partida da noite, a Ambev superou o Fury por 3 a 2. Gleise, Maria Júlia e Renata balançaram as redes para a Ambev, enquanto Sabrina e Stafany descontaram para a equipe adversária.

Apesar da organização ainda não ter divulgado a data do confronto decisivo, o retrospecto estatístico aponta um duelo equilibrado entre os dois melhores times do torneio.

Associação Reação tem 100% de aproveitamento tendo vencido as seis partidas disputadas. A equipe possui o melhor ataque da competição, com 34 gols marcados, e a defesa menos vazada, com 4 gols sofridos.

Já a Ambev registra cinco vitórias e uma derrota no campeonato. O time detém o segundo melhor ataque (22 gols) e a segunda melhor defesa (7 gols sofridos).

A grande final também definirá a principal goleadora do torneio. O topo da tabela de artilheiras conta com empate entre Kelly Cristina (Reação) e Gleise (Ambev), ambas com 9 gols. Na sequência, aparecem Francielle (Reação), com 7 gols, e Maria Júlia (Ambev), com 5.

A coordenação dos JAVs confirmará nos próximos dias a data e o horário da partida decisiva.