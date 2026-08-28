Clássicos na Copa do Brasil; ouro mundial de karatê; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 28/08/2026 às 09h15

Goleada do Verdão e decisões abertas em Porto Alegre e Belo Horizonte.

Copa do Brasil - Tudo igual em Porto Alegre. Em um Gre-Nal 453 travado e fraco tecnicamente, Internacional e Grêmio empataram em 0 a 0 no Beira-Rio pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.

Marcada por muitas faltas, discussões e poucas chances reais, a partida refletiu o momento difícil dos dois rivais no Brasileirão. Sem vantagem para nenhum lado, a grande decisão fica para o confronto de volta na quinta-feira (3), na Arena do Grêmio. Quem vencer garante vaga na semifinal.

Mais decisões

Presente de aniversário em grande estilo. Celebrando 112 anos de história, o Palmeiras deu um show no Nubank Parque, vencendo o Santos por 3 a 0 e encaminhou a vaga à semifinal da Copa do Brasil.

Com amplo domínio, o Verdão construiu a vitória com dois gols de Flaco López e um de Andreas Pereira. O Peixe praticamente não assustou e precisará de um milagre no jogo de volta, na quarta-feira (2), na Vila Belmiro — que deverá contar com o retorno de Neymar.

Tudo aberto na Copa do Brasil. Em duelo truncado no Mineirão, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 pela ida das quartas de final. O jogo também ficou marcado pelo acionamento do protocolo de concussão no zagueiro Juan, após queda feia.

Os gols saíram na etapa final: Arroyo abriu o placar para a Raposa com um golaço do meio da rua, mas Renan Lodi igualou logo depois para o Galo. Quem vencer na terça-feira avança às semifinais!

Raça e vantagem na Copa do Brasil! Mesmo com um jogador a menos desde os 18 minutos após a expulsão de Barros, o Vasco foi superior e venceu o Vitória por 1 a 0 em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final.

O gol da vitória saiu na etapa final com um belo chute de Andrés Gómez. O time carioca ainda teve gol anulado e bola na trave. Com o resultado, o Gigante da Colina joga pelo empate no confronto de volta na próxima quarta-feira, no Barradão.

Tabelinha Rondoniense

Ouro de Ji-Paraná no karatê, projetos da Rede CT e inscrições em Guajará-Mirim.

Rede CT - A Amazônia Legal atingiu a marca recorde de R$ 321 milhões em projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte. O avanço é fruto da atuação da Rede CT, que capacita Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para superar desafios históricos de captação.

Em Rondônia, 22 instituições foram preparadas para transformar aprovações em patrocínios reais. A iniciativa já viabilizou mais de R$ 90 milhões em projetos na região, fortalecendo a inclusão social e o esporte de base.

Copa Sesc - Estão abertas as inscrições para a Copa Sesc em Guajará-Mirim. O torneio terá disputas de futsal e vôlei de areia (trio misto) nas categorias adulto, juvenil e de base (pré-mirim, mirim e infantil).

Os jogos acontecerão de 15 a 19 de setembro. Para participar, basta se inscrever até 9 de setembro pelo link no Instagram do Sesc-RO e doar 1 kg de alimento não perecível por atleta. O evento celebra os 80 anos do Sesc e Senac no projeto Sistema Fecomércio-RO na Cidade. Monte sua equipe.

Karatê - Orgulho para Rondônia. O Sensei Agnaldo Souza, de Ji-Paraná, deu um show no Campeonato Mundial da Japan Karate Shoto Federation (JKS), realizado em Vitória (ES). Superando atletas de 27 países, o karateca conquistou o ouro tanto no Kata quanto no Kumite.

Com o duplo triunfo sobre potências como Rússia e Estados Unidos, Agnaldo sagrou-se bicampeão mundial de Karatê Shotokan, repetindo o feito de 2024 em Tóquio. Uma conquista histórica que coloca o esporte rondoniense no topo do planeta*.