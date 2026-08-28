Fúria é ironizado em jingle; Máximo em busca da fixação do número; e Mariana Carvalho aposta no boi-bumbá

Por Herbert Lins

Publicada em 28/08/2026 às 09h42

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

28/08/26 – sexta-feira

Do jingle ao deboche: quando a sátira política viraliza, acusações antigas ressurgem e a Justiça entra em cena nas redes

CARO LEITOR, Há uma diferença enorme entre jingle eleitoral e jingle político satírico. O primeiro vende ideias, apresenta candidato e tenta conquistar voto; o segundo debocha, provoca e pode transformar acusações em paródia viral. Foi o que ocorreu com uma música de 2016, no Piauí com o político “Osmarzinho”, que ressurgiu dez anos depois nas redes sociais e ganhou o Brasil. O problema é que verso de jingle não vira prova só porque foi cantado, compartilhado ou virou tendência. Supostas acusações contra o político Osmar Vieira de Cocal dos Alves (PI) foram recicladas como se fossem fatos, levando a Justiça a determinar a retirada de publicações no Instagram e TikTok. A internet ressuscitou a música; a Justiça lembrou que viralização não absolve nem condena ninguém. Na política, humor pode render engajamento, mas imputar crime exige responsabilidade e prova.

Jingle

Jingle de campanha é comunicação política: tem candidato, mensagem, identidade e emoção, mas, acima de tudo, objetivo eleitoral. Pode ser engraçado, crítico ou provocativo, mas sua função é convencer o eleitor.

Contexto

O jingle satírico abandona propostas e parte para acusações, deixa de ser apenas propaganda eleitoral e entra no campo da responsabilidade: toda afirmação pode gerar consequências, sobretudo quando a sátira perde o contexto e vira “verdade” nas redes.

Satírico

O jingle satírico é uma caricatura musical: exagera, debocha e ironiza. O problema surge quando a paródia perde o contexto e circula como fato nas redes. O algoritmo não separa humor de realidade; apenas amplia o que provoca reação, sem checar fatos.

Tendência

O caso piauiense do “Osmarzinho” mostra como a política digital ressuscita conteúdos antigos e os transforma em tendência nacional. Acusação cantada não é sentença. Nas redes, o humor viraliza, mas a responsabilidade por publicar e difundir é de quem cria e divulga.

Alvo I

O presidente Lula (PT-SP) também virou alvo de jingle satírico nas redes sociais, que relembra escândalos associados aos governos petistas e ironiza promessas de campanha, como picanha, farofa e cervejinha, além do discurso de redução da pobreza no país.

Alvo II

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) também virou alvo de um jingle satírico nas redes sociais, que resgata o caso das “rachadinhas”, ironiza o tarifaço de Donald Trump e menciona a loja de chocolates, a compra de uma mansão de R$ 6 milhões em Brasília e sua relação com Daniel Vorcaro.

Ama

A ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB), aos 73 anos, após enfrentar um câncer raro e sobreviver, abriu sua campanha com um clipe de jingle interpretado pela sambista Alcione. O título e refrão: “Quem ama sempre volta”.

Aposta

Falando em jingle, o candidato a governador Hildon Chaves (União) aposta em uma mensagem que percorre Rondônia de norte a sul. A letra destaca um estado grande, que cabe no coração, e defende trabalho e união para retomar o desenvolvimento.

Investe

Falando em aposta, Hildon Chaves (União) investe em diferentes frentes de campanha: redes sociais, propaganda eleitoral no rádio e na televisão e participação em debates. A estratégia busca ampliar sua exposição e apresentar propostas ao eleitor como estratégia para chegar ao segundo turno.

Embala

“Bota pra andar, bota pra funcionar, bota pra frente para Rondônia avançar” é o refrão que embala o jingle do candidato a governador Marcos Rogério (PL). A mensagem aposta em ação, trabalho e movimento para apresentar uma gestão capaz colocar Rondônia de volta aos trilhos do desenvolvimento.

Associa

A letra do jingle exalta Rondônia e sua gente, afirmando que o Estado tem tudo para dar certo e que seu povo faz acontecer. Ao dizer que “Rondônia está pedindo passagem”, associa Marcos Rogério à ideia de avanço e futuro.

Proximidade

“O Fúria chegou, dale, dale” abre o jingle de Adailton Fúria (PSD), que apresenta o candidato como alguém que não esquece suas origens e conhece o que o povo sente. A letra associa sua trajetória à proximidade com a população.

Populismo

O refrão do jingle de Fúria (PSD) aposta no populismo ao explorar a identificação com o povo e vender a imagem de um candidato preparado para governar. A música transforma proximidade popular e discurso de força em marca da campanha.

Primeiro

Adailton Fúria (PSD) foi o primeiro candidato ao Governo de Rondônia a virar alvo de um jingle satírico. A paródia critica sua gestão em Cacoal e afirma que ele teria abandonado a obra do hospital municipal para, posteriormente, alugar por R$ 4,8 milhões o prédio de uma antiga faculdade, reformá-lo e inaugurá-lo como novo hospital.

Ironiza

O jingle satírico contra o Fúria (PSD) também ironiza a promessa, segundo a paródia não cumprida, de implantação do tratamento de esgoto no distrito de Riozinho, em Cacoal, além de mencionar supostas irregularidades envolvendo desvio de combustível da Prefeitura. A música transforma essas críticas em munição eleitoral.

Menciona

Na sequência, a paródia contra Fúria (PSD) aborda a UTI neonatal, que, segundo a letra, nunca teria funcionado, e menciona o episódio dos empréstimos envolvendo servidores comissionados da SAE de Cacoal junto à Caixa Econômica Federal.

Regional

O jingle da candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) aposta em uma identidade regional ao incorporar elementos da cultura do boi-bumbá. A escolha busca aproximar a campanha do imaginário popular amazônico e criar uma sonoridade facilmente reconhecida pelo eleitor.

Reforçar

Na letra, expressões como “vem de novo” e “o povo não esquece” procuram reforçar a ideia de experiência e continuidade. A mensagem apresenta Mariana Carvalho (Republicanos) como uma candidata mais preparada, associando trabalho, trajetória política e proximidade ao título de “senadora da gente”.

Repetição

O jingle do candidato ao Senado Fernando Máximo (PL) aposta na repetição do número para fixar sua identidade na cabeça do eleitor. A letra também destaca trabalho, cuidado com a saúde e proximidade com a população, reforçando a imagem de quem se apresenta como o escolhido pelo povo.

Vínculo

O candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) aposta no vínculo direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para construir sua identidade eleitoral. O jingle apresenta a ideia de que o “Bolsonaro de Rondônia” chegou para representar o ex-presidente no Senado, explorando a força do sobrenome e da associação política.

Estratégia

A letra do jingle de Bruno Bolsonaro Scheid (PL) força essa estratégia ao afirmar que “o capitão ensinou e o homem aprendeu”, transformando a relação política em argumento de campanha. Bruno também amplia sua presença musical com vários jingles disponíveis no Spotify, diversificando a comunicação para fixar seu nome e número entre os eleitores.

Sugere

O jingle da candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) aposta na prestação de contas para construir sua imagem eleitoral. A letra destaca sua atuação como deputada federal e sugere que, no Senado, poderá ampliar esse desempenho: “fez muito, imagina no Senado”.

Explora

A música também explora bandeiras associadas à sua trajetória, como saúde, combate ao câncer, apoio às Apaes e a participação na construção de quatro hospitais. O refrão “faz direito, faz bem feito” transforma realizações e atributos pessoais em promessa de continuidade no Senado.

Traição

Falando em explora, o crescimento de Silvia Cristina (PP) nas pesquisas também trouxe críticas nas redes sociais sobre votos de seu mandato como deputada federal e o apoio recebido do prefeito Léo Moraes (Podemos). Entre bolsonaristas, a aliança é vista como uma espécie de “traição” a Bruno Bolsonaro Scheid (PL), embora Podemos, PL e Novo estejam coligados.

Vitimização

No campo partidário, Silvia Cristina disputa em uma aliança diferente: o PP está coligado ao União, de Hildon Chaves, e ao Republicanos, de Mariana Carvalho. Diante dos questionamentos, a candidata tem adotado um discurso de vitimização em reuniões.

Responder

Silvia Cristina (PP) já deveria saber que, na política, crítica faz parte do jogo. Em vez de se vitimizar - comportamento frequentemente associado a políticos e militantes da esquerda, deveria responder aos questionamentos com argumentos, resultados e propostas, mantendo o foco em uma campanha propositiva.

Luizinho

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) busca a reeleição para o sexto mandato, sustentado por uma atuação marcada pelo diálogo e pela capacidade de articulação. Faz um mandato propositivo, critica com argumentos e demonstra forte capacidade de entrega às suas bases eleitorais, especialmente no Cone Sul de Rondônia.

Ieda

A deputada estadual Ieda Chaves (União) busca a reeleição para o segundo mandato, consolidando sua atuação na Assembleia Legislativa como relatora do orçamento, além de destacar-se na defesa dos direitos das mulheres, da causa animal e no fortalecimento do turismo regional, especialmente na promoção da pesca esportiva.

Notificação

O influencer e humorista Rato Andrade revelou ter recebido uma notificação do Instagram após sua conta ultrapassar 20 mil novos seguidores. Segundo ele, ao investigar a movimentação, identificou perfis falsos e denunciou um suposto ataque coordenado para derrubar suas contas nas redes sociais.

Provocam

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rato Andrade afirmou que o suposto ataque com perfis falsos pode estar relacionado ao conteúdo que produz. Segundo o influencer, seus vídeos cobram a classe política, provocam o debate e instigam a população a pensar, justamente o que pode estar incomodando.

Sério

Falando sério, entre jingles que embalam campanhas, paródias que viralizam, críticas que incomodam e candidatos que buscam transformar trajetória em voto, a eleição de 2026 vai deixando um recado: quem quer convencer o eleitor precisa de música, memória, propostas e, sobretudo, disposição para enfrentar o debate sem medo das críticas.