Luis Fernando apresenta trajetória de trabalho e compromisso com Rondônia em primeiro programa eleitoral

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 10h55

Nascido no Rio de Janeiro, Luis Fernando Pereira da Silva é um dos quatro filhos de Gildázio Pereira da Silva, sargento do Exército Brasileiro, e Gláucia Santos Silva, professora de piano. Aos 11 anos, mudou-se para Porto Velho, cidade onde construiu sua história e concluiu toda a formação escolar na rede pública, incluindo os estudos no Instituto de Educação Carmela Dutra.

Sua vida profissional começou ainda na adolescência, quando ingressou no Banco do Brasil como menor aprendiz. Aos 18 anos, foi aprovado no primeiro concurso público, na mesma instituição, onde trabalhou até os 27 anos. Posteriormente, foi aprovado para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais de Rondônia.

Servidor público de carreira desde 2003, Luis Fernando acumula mais de duas décadas de atuação voltada ao fortalecimento da economia, à melhoria do ambiente de negócios e à valorização de quem produz, empreende e gera empregos no estado.

Formado em Administração pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), possui especializações em Gestão Pública e mestrado em Fazenda Pública e Administração Tributária. Ao longo da carreira, também atuou no sistema bancário, como consultor de negócios, professor, superintendente de operadora de saúde complementar e auditor fiscal da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia.

Em 2019, assumiu a Secretaria de Estado de Finanças. Durante sua gestão, liderou ações de modernização administrativa e contribuiu para o fortalecimento do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na aplicação dos recursos públicos de Rondônia, promovendo diversas ações e programas como a isenção do IPVA para motocicletas de até 170 CC e motoristas de aplicativo.

Como candidato ao Senado, Luis Fernando pretende levar para Brasília a experiência adquirida na gestão pública e na participação em debates nacionais, defendendo um sistema econômico mais justo e capaz de reduzir as desigualdades regionais e sociais. Sua atuação terá como prioridades facilitar a vida de quem trabalha e produz e ampliar as condições para que Rondônia ofereça melhores serviços nas áreas de saúde, segurança, educação e infraestrutura.

Luis Fernando é casado com Arycélia Silva e pai de quatro filhos: Guilherme, Leonardo, Gustavo e João Gabriel. Arycélia ressalta a dedicação do marido em todas as áreas da vida.“O Luis é muito estudioso e comprometido com tudo o que faz, e ele poderá fazer ainda mais por Rondônia, cuidando das pessoas e trabalhando pelo desenvolvimento do estado”, afirma Arycélia.

Amigo de Luis Fernando, Emerson Boritza destaca o preparo do candidato para representar o estado.

“O Luis é uma pessoa extremamente preparada para defender os interesses do nosso estado de Rondônia”, declara Emerson.

Ao recordar sua chegada ainda na infância e tudo o que construiu no estado, Luis Fernando reforça o compromisso de retribuir o acolhimento recebido.

“Foi aqui que estudei, comecei a trabalhar, constituí minha família e construí toda a minha trajetória profissional. Tenho uma gratidão enorme por este estado e quero retribuir todo esse acolhimento com mais trabalho, minhas experiências e o meu compromisso. Eu acredito que fazer Rondônia crescer é cuidar das pessoas”, afirma Luis Fernando.

Luis Fernando é candidato ao Senado Federal pelo PSD e integra o projeto político liderado por Adailton Fúria, candidato ao Governo de Rondônia, e Everton Leoni, candidato a vice-governador.