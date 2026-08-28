Pedro Abib propõe união política e gestão para transformar potencial de Rondônia em desenvolvimento

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 11h36

Durante entrevista ao programa Papo de Redação, nesta quinta-feira (27), o candidato ao Governo de Rondônia, Pedro 15 (MDB), defendeu uma atuação política baseada no diálogo, no planejamento e na capacidade de construir projetos que ultrapassem governos e disputas partidárias.

Para Pedro, o desenvolvimento de Rondônia não pode ficar condicionado à polarização política. A prioridade, segundo ele, deve ser construir uma agenda comum entre o Governo do Estado, a bancada federal e o Governo Federal para garantir recursos, investimentos e obras capazes de atender às necessidades de diferentes regiões.

“Não interessa se você torce para o Grêmio ou Inter, se é do PL, União Brasil ou PT. O que interessa é ter projetos estruturais com entregas reais para o cidadão”, afirmou.

O candidato citou a composição da bancada federal, formada por oito deputados federais e três senadores, como uma força política que precisa ser mobilizada em favor de Rondônia. Na avaliação de Pedro, o governador deve manter diálogo permanente com os parlamentares e com a União, independentemente de posições partidárias.

A proposta, segundo ele, é substituir a disputa política pela construção de projetos de Estado, especialmente em áreas como infraestrutura e logística.

Como exemplo, Pedro 15 mencionou o Vale do Guaporé, região que reúne municípios com forte produção agrícola, como São Miguel do Guaporé, e destacou a necessidade de criar condições para que a produção de soja, café e outros produtos alcance novos mercados.

“Obras de infraestrutura e logística precisam ser tratadas como projetos de Estado, e não como iniciativas condicionadas à disputa entre partidos”, afirmou.

Estado rico, com entrega pobre

A capacidade de execução também foi apontada por Pedro 15 como uma das prioridades para o próximo governo. Para ele, não basta ter orçamento ou anunciar projetos. É preciso planejar, definir prioridades e executar.

“É preciso colocar a pasta entre os braços”, disse o candidato, ao defender uma gestão capaz de acompanhar de perto as demandas do estado e transformar planejamento em obras, melhorias e entregas concretas para a população.

Pedro também chamou atenção para o orçamento estadual, estimado em aproximadamente R$ 18 bilhões, e citou dados atribuídos ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre a parcela disponível para investimentos. Na avaliação do candidato, o cenário reforça a necessidade de reorganizar despesas, melhorar a eficiência da máquina pública e ampliar a capacidade de investimento do Estado.

Para Pedro, Rondônia precisa usar melhor os recursos que já possui e, ao mesmo tempo, criar condições para atrair novos investimentos privados.

Nesse sentido, o candidato defendeu a criação de mecanismos capazes de estimular a instalação de empresas e a geração de empregos no estado. A estratégia, segundo ele, passa pela identificação das vocações regionais e pela criação de um ambiente capaz de transformar potencial econômico em oportunidades para a população.

“Meu plano de governo prevê a implantação de ecossistemas de tecnologia, com o objetivo de criar condições para a industrialização de Rondônia e fortalecer o setor produtivo”, destacou.

Confira a íntegra do Plano de Governo do Pedro Abib 15.