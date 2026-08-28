Aires Mota fala sobre fundo eleitoral, polarização, BR-364 e alianças no RD Entrevista

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/08/2026 às 11h31

PORTO VELHO, RO – A próxima edição do RD Entrevista, realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, terá como convidado o consultor político, dirigente partidário e candidato ao Senado pelo Partido Verde, o PV, Aires Mota. O programa será exibido na próxima segunda-feira, 31 de agosto, com apresentação do jornalista Vinícius Canova.

A conversa começa pela trajetória pessoal e política de Aires. Nascido e criado em Porto Velho, ele relembra a infância, conta que ficou órfão de pai aos seis anos e fala sobre o início da relação com a política em 1990, quando passou a frequentar ambientes de campanha e se interessou pela organização partidária.

A experiência nos bastidores também entra na entrevista. Aires fala da atuação como dirigente partidário, de passagens pela Assembleia Legislativa, pelo Governo do Estado e pela Câmara dos Deputados e do trabalho como consultor político.

A pesquisa Quaest divulgada na véspera da gravação ocupa outro bloco. Aires é questionado sobre aparecer com 0% no levantamento e explica por que não considera o resultado capaz de definir a eleição. O candidato reconhece que pesquisas funcionam como termômetro, mas diz preferir observar o contato direto com eleitores ainda sem nomes definidos para o Senado.

O programa também aborda uma particularidade da eleição de 2026: cada eleitor escolherá dois senadores. Aires chama atenção para pessoas que ainda desconhecem essa regra e critica a ideia de “voto perdido”, usada por quem deixa de apoiar candidatos por acreditar que eles não têm chances de vitória.

A construção das alianças partidárias aparece a partir da federação da qual o PV participa. Aires explica como enxerga a convivência com outras candidaturas ao Senado, fala sobre fidelidade partidária e defende o convencimento no lugar da imposição. A entrevista também passa pela relação com o PT e pelos espaços de cada candidatura.

A chamada Caminhada da Esperança ganha espaço na conversa. Aires afirma ter participado desde as primeiras reuniões e relembra a tentativa de reunir partidos do campo progressista em torno de uma única candidatura ao Governo e dois nomes ao Senado. Ele relata como o projeto mudou quando as legendas passaram a seguir caminhos diferentes.

Outro ponto central é o financiamento da campanha. Aires afirma que o Partido Verde não disponibilizou recursos do fundo eleitoral para sua candidatura ao Senado e detalha como, segundo ele, o dinheiro da legenda foi direcionado para outras prioridades nacionais. O candidato diz que fará uma campanha com estrutura financeira reduzida, apoiada por amigos e diretórios municipais.

A polarização entre Lula e Bolsonaro também é discutida. Aires afirma que parte do eleitorado passou a escolher candidatos mais pelo antagonismo ao outro campo do que pelas propostas. Ele diz concordar com pautas associadas à esquerda e também com pontos defendidos pela direita, enquanto apresenta o PV como um partido comprometido com responsabilidade ambiental e diálogo.

Na apresentação de propostas, Aires estabelece como prioridade ajudar a administrar Rondônia a partir do Senado, independentemente de quem seja eleito governador. Ele afirma que pretende fiscalizar, fazer críticas quando considerar necessário, buscar recursos e defender interesses do Estado sem adotar a lógica do “quanto pior, melhor”.

O programa avança para o movimento sindical e o mercado de trabalho. Aires defende a importância dos sindicatos na conquista de direitos e afirma que pretende atuar em defesa dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, diz que pequenos e médios empresários também precisam ser ouvidos para que políticas de emprego considerem custos de contratação e abertura de novas vagas.

A infraestrutura de Rondônia ocupa outro trecho da entrevista. Aires critica a forma como ocorreu a concessão da BR-364 e afirma que contratos dessa natureza precisam ser analisados com profundidade antes de entrarem em vigor. Ele menciona o impacto das tarifas de pedágio sobre quem viaja pelo interior e sobre empresas que dependem da rodovia.

A possível hidrovia do rio Madeira aparece em seguida. O candidato defende que qualquer contrato seja examinado de maneira criteriosa, com atenção às responsabilidades das empresas, custos e efeitos para a população. Para Aires, projetos futuros precisam evitar problemas que ele identifica na concessão rodoviária.

O isolamento aéreo também é tratado. Aires é questionado sobre o preço das passagens e a quantidade de voos disponíveis em Rondônia. Ele defende diálogo com companhias aéreas e órgãos federais e afirma que propostas para ampliar a oferta precisam considerar a viabilidade econômica.

Na reta final, a conversa passa pelas perspectivas para Rondônia nos próximos dez anos, produção de alimentos, licenciamento ambiental e dificuldades enfrentadas por pequenos produtores. Aires se diz otimista e defende regras que facilitem atividades econômicas sem abandonar a responsabilidade ambiental.

As alianças retornam à pauta quando Aires é questionado sobre a aproximação do PT com Acir Gurgacz. Ele reconhece a relação histórica do ex-senador com Lula e dirigentes petistas, diz que pretende apresentar suas propostas ao partido e afirma que não adotará confronto ou imposição para cobrar apoio.

Na conclusão, Aires reforça que pretende trabalhar por trabalhadores, geração de empregos e colaboração com o Governo de Rondônia, qualquer que seja o vencedor da eleição estadual. O candidato também volta a lembrar que o eleitor terá dois votos para o Senado. A entrevista completa com Aires Mota será exibida na próxima segunda-feira, 31 de agosto, no RD Entrevista, produzido pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia e apresentado por Vinícius Canova.