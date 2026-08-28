EUA compram 6 mil luvas que dão choques

Por G1

Publicada em 28/08/2026 às 10h18

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) fechou um contrato de US$ 16,7 milhões (R$ 86 milhões) para comprar 6 mil pares das luvas que dão choques elétricos "dolorosos". A informação foi confirmada pela agência Reuters nesta quinta-feira (27).

Os dados estão em um aviso publicado em um banco de dados do governo dos EUA. O contrato foi firmado sem licitação com a empresa Compliant Technologies LLC, sediada no Kentucky.

A compra ocorre semanas depois de a agência ter anunciado planos de gastar até US$ 20 milhões (R$ 103 milhões) com milhares desses dispositivos. A proposta havia provocado críticas de grupos de defesa dos direitos civis.

Os equipamentos são conhecidos como G.L.O.V.E., sigla em inglês para “Emissor de Voltagem de Baixa Intensidade Gerada” (Generated Low Output Voltage Emitter). O nome também faz referência à palavra “glove”, que significa “luva” em inglês.

Segundo a fabricante, o dispositivo funciona como um par comum de luvas de patrulha até que o agente pressione um botão para ativar o modo elétrico.

As luvas precisam entrar em contato direto com a pele para provocar um estímulo doloroso. De acordo com a Compliant Technologies, isso normalmente faz com que a pessoa obedeça às ordens em questão de segundos.

O fabricante afirma que os dispositivos já são usados por algumas prisões e departamentos de polícia dos EUA. Eles teriam sido empregados, por exemplo, para conter suspeitos violentos que se recusavam a entrar em viaturas e detentos que feriam a si próprios ou ameaçavam agentes.

John Peters, presidente do Instituto para a Prevenção de Mortes sob Custódia, que estuda como o dispositivo é utilizado, comparou a sensação provocada pelas luvas a uma picada de abelha.

“É imediato e agudo, e vai distrair você. Eu comparo a uma picada de abelha”, disse em entrevista à agência Associated Press no início do mês.

“Se o agente estiver enfrentando qualquer tipo de resistência por parte da pessoa, esta certamente é uma ferramenta eficaz.”

A própria fabricante estabelece restrições para o uso das luvas. O dispositivo não deve ser empregado como forma de punição ou contra pessoas que estejam apenas demonstrando “desobediência verbal ou comportamento hostil”.

A empresa também recomenda que o equipamento não seja usado contra grupos considerados de alto risco, como crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com deficiência.