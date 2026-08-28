De biquíni, Virginia exibe abdômen sarado na academia de Vini Jr.

Por IG

Publicada em 28/08/2026 às 11h22

Virginia Fonseca, de 27 anos, mostrou toda a sua boa forma em um novo clique registrado na academia da mansão de seu namorado, Vini Jr.. Na imagem, a loira surge exibindo o abdômen trincado, vestindo um mini short cor-de-rosa e um biquíni branco. A foto foi publicada pela influenciadora nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (27), dias após ela ser alvo de uma enxurrada de críticas dos fãs do atleta.

Leia mais: Virginia vai a jogo de Vini Jr. após ser detonada por torcedores

Na postagem, a loira surge sozinha no espaço, que dias antes apareceu lotado por seu grupo de amigos que estão hospedados na mansão, em Madri. Na ocasião, Virginia foi duramente criticada por torcedores do Real Madrid, que a acusaram de estar atrapalhando o descanso de Vini Jr. e, consequentemente, afetando seu desempenho em campo.

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E as reclamações não pararam por aí. Na última semana, a influenciadora também foi criticada por ouvir música alta às 23h, na véspera de um jogo importante do time espanhol. Isso bastou para que fãs do jogador voltassem a questionar o comportamento da influenciadora, que está passando uma temporada na mansão do namorado.

A imprensa espanhola também não deixou ficou de fora da onda de críticas. Jornais locais noticiaram o suposto caos que a passagem de Virginia instaurou na casa do jogador, em plena temporada no Real Madrid. O número de pessoas hospedadas na casa, a exposição de locais íntimos, como o closet do atacante e até a disposição dos troféus conquistados por ele durante a carreira, renderam manchetes internacionais.

Virginia ostenta abdômen trincado na academia de Vini Jr. após receber críticas de torcedores. Foto: Reprodução/Instagram