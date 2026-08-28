Taís Araújo revela por que deixou de seguir Lázaro Ramos nas redes sociais

Por R7

Publicada em 28/08/2026 às 11h27

Eita! Taís Araújo resolveu criar um espacinho só dela no casamento!



A atriz contou que já ficou um período sem seguir o marido, Lázaro Ramos, nas redes sociais. Mas calma, não foi briga nem separação!



Na época, os dois estavam trabalhando juntos em uma série e, segundo Taís, passavam praticamente 24 horas por dia lado a lado.



Foi aí que ela percebeu que precisava de um pouco de distância… pelo menos no mundo virtual!



A atriz contou que as pessoas perguntavam se tinha visto alguma publicação de Lázaro, e ela respondia: “Eu não sigo o Lázaro.”



Olha... depois de mais de 20 anos de casamento, dois filhos e muita convivência, até o unfollow pode ser uma questão de sobrevivência!