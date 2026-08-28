Daniel de Oliveira expõe baixa audiência de novela

Daniel de Oliveira participou da pré-estreia de "Muito Prazer", filme novo de Jorge Furtado, e falou sobre a audiência de "Coração Acelerado", da TV Globo. Na trama, ele deu vida ao personagem Alorzinho.
Após a novela que acabou recentemente na Globo, Daniel foi questionado sobre os números de audiência do folhetim e se os índices baixos incomodaram o veterano. No entanto, ele afirmou que não gosta de se prender aos números.
"Pois é, o pessoal falou, a gente não presta muita atenção nessa coisa dos números, né? Porque, assim, é uma coisa gigante; você imagina a Globo… Por mais que os números tenham sido, sei lá, ruins… é muita gente que assiste, né?", afirmou para Fábia Oliveira.
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Ele afirmou que recebe o carinho do público nas ruas e isso ludibria qualquer índice insatisfatório no Ibope.
Reprodução/TV Globo
Daniel de Oliveira fala sobre Coração Acelerado
"Então recebemos o carinho nas ruas e não nos preocupamos muito com o que está atingindo ou não. A gente tem que fazer nosso trabalho bem, da melhor forma possível. Porque essa questão de número já é mais empresarial e não cabe a mim", disse.
Logo depois, ele enfatizou que soube das críticas de audiência sobre o folhetim, principalmente, pela imprensa.
“Daí eu olhava e falava: ‘Gente, mas todo mundo me para na rua, fala que está assistindo, que a novela está boa.’ Eu acho que isso é o que chegava", soltou
Baixa audiência de Coração Acelerado
Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a novela chegou à programação com uma proposta promissora: retratar os bastidores do sertanejo universitário sob a ótica do protagonismo da mulher.
Com um elenco formado por nomes conhecidos do público, como Isabelle Drummond, Gabz, Filipe Bragança e Isadora Cruz, a produção reunia ingredientes para se tornar um dos grandes sucessos da faixa. No entanto, apesar da simples e do elenco estelar, a história não conseguiu cair na boca do povo e foi considerada um fiasco na audiência
Nas redes sociais, os telespectadores apontam a história como maçante e sem envolvimento, o que justificou a fuga diária na TV. Em sua média geral, o folhetim marcou apenas 19,6 pontos, números baixos para o horário.
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