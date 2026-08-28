Luana Piovani encontra Ana Paula Renault e dá recado: Cuidado

Por IG

Publicada em 28/08/2026 às 11h31

Luana Piovani, que completa 50 anos neste sábado (29), fez questão de usar a sua conta do Instagram para registrar o seu encontro com Ana Paula Renault. Ao aparecer ao lado da comunicadora e campeã do BBB 26, da TV Globo, a intérprete mostrou o seu lado mais descontraído e brincou sobre a união das duas, que são conhecidas por suas opiniões sinceras.

Feliz com o encontro, que deu o que falar nas redes sociais, a atriz mandou um recado: “Mundo, cuidado! Agora a gente se juntou”. Bastante animada com a sua festa de aniversário, que deve acontecer neste final de semana, Luana contou que está muito contente com a chegada de amigos para as comemorações.

Segundo a famosa, pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo estão viajando para estar ao seu lado nesse dia tão especial. “Eu recebi umas vibrações maravilhosas e eu não vou me diminuir da minha alegria de vida. Os amigos estão vindo e tal, é muita alegria. Tem gente vindo de vários lugares do mundo, tem várias pessoas vindo daqui do Brasil, de vários lugares”, afirmou.