Zé Felipe confessa paixão por Ana Castela:

Por IG

Publicada em 28/08/2026 às 11h25

Zé Felipe, 28 anos, parou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (28), ao alimentar as especulações sobre uma possível reaproximação com Ana Castela, 22 anos, durante uma de suas passagens por Barretos, no interior de São Paulo.

Para quem não acmpanhou, o cantor sertanejo estava prestes a deixar a cidade quando descobriu que o jatinho da compositora havia acabado de pousar no mesmo hangar. Sem pensar duas vezes, o ex-marido de Virginia Fonseca mudou os seus planos para que pudesse encontrar a morena.

A informação, que foi divulgada pela página Daily do Garotinho, rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Isso porque, ao receber a notícia, o filho de Leonardo decidiu adiar a sua saída por alguns minutos. Na companhia do amigo João Victor, ele entrou em um carrinho utilizado para circular pelo espaço e seguiu até a aeronave da artista para encontrá-la.

No entanto, durante o trajeto, o cantor foi questionado sobre a boiadeira e entrou na brincadeira. Em um tom tranquilo e bastante descontraído, ele confessou sentir uma "paixão" pela artista."Eu tenho um pouquinho de paixão, e ela acabou de chegar, mas passa rápido também", afirmou.