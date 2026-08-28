Dr. Benedito Alves propõe medidas para garantir mais segurança e valorização dos entregadores por aplicativo em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 09h49

Em Porto Velho, os serviços de entrega por aplicativo se tornaram parte da rotina de consumidores e comerciantes. Restaurantes, lanchonetes, farmácias e pequenos negócios dependem desses profissionais para levar produtos até os clientes, enquanto muitos trabalhadores encontram na atividade uma importante fonte de renda.

Por outro lado, os entregadores passam horas expostos ao trânsito, enfrentando buracos, falta de sinalização, chuva, calor e o risco constante de acidentes.

Principais desafios

* Risco de acidentes e quedas;

* Condições inadequadas das vias e falta de sinalização;

* Pressão por rapidez nas entregas;

* Exposição ao clima durante longas jornadas;

* Desgaste físico provocado pelo trabalho diário.

Para o Dr. Benedito Alves, esses profissionais precisam ser valorizados e incluídos nas políticas de segurança viária.

“Esses trabalhadores estão nas ruas todos os dias, ajudando restaurantes, pequenos comerciantes e empresas a vender seus produtos. Precisamos reconhecer essa importância e garantir mais segurança para que eles possam trabalhar e voltar para suas famílias”, afirma.

Segurança para quem trabalha nas ruas

A proposta é fortalecer ações de educação no trânsito, melhorar a sinalização e as condições das vias e manter diálogo com os entregadores para identificar os principais pontos de risco.

Para Dr. Benedito Alves, proteger os motoentregadores é também proteger trabalhadores, famílias e uma atividade que movimenta diariamente a economia de Porto Velho.