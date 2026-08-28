Trump posta lista que coloca ele mesmo como melhor presidente dos EUA de todos os tempos

Por G1

Publicada em 28/08/2026 às 10h11

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou nesta quinta-feira (27) uma lista de presidentes do país que coloca ele mesmo como "o melhor".

A postagem foi feita em sua conta na Truth Social, rede social cujo dono é o próprio Trump. Não há indicação de quem fez a classificação, e há algumas ausências notórias na imagem, como Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, George Bush pai e George W. Bush (republicanos); Harry Truman, John Kennedy e Lyndon Johnson (democratas).

Na lista, os presidentes são classificados como "o melhor", "excelentes", quase excelentes", "na média", "abaixo da média" e "fracassos".

Seus notórios desafetos, os democratas Joe Biden e Barack Obama, são classificados como "fracassos".

Curiosamente, dois dos presidentes mais mal avaliados em retrospecto da história não aparecem como fracassos na lista de Trump:

James Buchanan (1857-1861) é visto por historiadores como um líder fraco que não conseguiu impedir a tentativa de secessão dos estados do Sul, que desencadeou na Guerra Civil Americana (1861-1865). Ele é considerado um dos principais responsáveis pelo conflito, mas é apenas "abaixo da média", segundo Trump.

Andrew Johnson (1865-1869), por sua vez, assumiu logo após o assassinato de Abraham Lincoln, após o fim da Guerra Civil Americana. Ele foi contra garantir direitos civis iguais para ex-escravos, permitindo que os estados do Sul implantassem leis de discriminação contra negros que duraram até meados dos anos 1960. Também se atribui a ele o fracasso da retomada econômica dos Confederados após o conflito, mas Trump o classifica como "na média".

Desaprovação recorde

A lista, de autoria desconhecida, é publicada num momento em que muitos americanos não parecem ter Trump em boa conta.

Na última segunda-feira (24), uma pesquisa Reuters/Ipsos apontou que a desaprovação de Trump entre os eleitores americanos bateu um novo recorde, chegando a 65%.

A aprovação ficou em 33%. A pesquisa ouviu 1.215 norte-americanos entre 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.