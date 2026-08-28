Porto Velho avança na criação de Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Por Jhon Silva

Publicada em 28/08/2026 às 11h11

A sustentabilidade também ganhou espaço na programação da Agrotec 2026. Nesta quinta-feira (27), foi lançada a Comissão de Implementação do Observatório Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Rondônia, iniciativa que reúne diferentes instituições para acompanhar os avanços e desafios relacionados à Agenda 2030 no estado.

A proposta é criar um espaço permanente para produzir, organizar e acompanhar informações relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, envolvendo áreas como educação, saúde, redução das desigualdades, desenvolvimento econômico, proteção ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas.

A representante da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma), Adirleide Dias, explicou que a construção do Observatório envolve diferentes setores da sociedade. “Estamos reunindo instituições da sociedade civil, poder público, Judiciário e movimentos sociais para construir esse Observatório. A ideia é que Rondônia tenha uma estrutura capaz de analisar as metas que estão sendo desenvolvidas e acompanhar os indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.

A mobilização para implantação do Observatório vem sendo construída ao longo do ano. O tema esteve entre as pautas da Conferência Estadual dos ODS, realizada em maio, e também ganhou apoio durante a 1ª Conferência Nacional dos ODS, realizada entre junho e julho, em Brasília.

Fernando Mota disse que a produção de informações será uma das principais funções do Observatório

O presidente do Instituto Abraço e membro da Comissão de Implementação, Fernando Mota, disse que a produção de informações será uma das principais funções do Observatório. “O objetivo é monitorar e gerar dados para que Rondônia possa trabalhar em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acompanhando suas metas e indicadores. O Instituto Abraço terá esse papel de contribuir como um guarda-chuva para a estruturação do Observatório”, afirmou. O lançamento durante a Agrotec também busca ampliar a rede de parceiros e aproximar universidades, setor privado, organizações sociais e instituições públicas, criando uma construção coletiva para o acompanhamento das políticas e iniciativas de desenvolvimento sustentável.

Para o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, a discussão está diretamente ligada ao futuro da produção. “Desenvolvimento e sustentabilidade precisam caminhar juntos. A Agrotec também é esse espaço para compartilhar conhecimento e construir soluções para o futuro”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de Porto Velho contribuir com iniciativas que unem crescimento e responsabilidade ambiental. “Precisamos avançar economicamente sem perder de vista a inclusão social e a preservação dos nossos recursos. Reunir instituições e transformar informações em planejamento é fundamental para construir políticas cada vez mais eficientes”.

O lançamento integra a programação da Agrotec 2026, que segue até domingo (30), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com atividades voltadas à agricultura,