Governo de Rondônia destina R$ 30 milhões para exames e cirurgias eletivas em Vilhena e região

Por Helen Paiva

Publicada em 28/08/2026 às 10h51

Pacientes de Vilhena e região que aguardam por cirurgias eletivas terão acesso a uma nova frente de atendimento com o investimento de R$ 30 milhões do Governo de Rondônia. Os recursos vão viabilizar 5.011 procedimentos cirúrgicos, além de mais de 90 mil exames laboratoriais, contemplando as especialidades de Cirurgia Geral, Urologia, Ginecologia e Ortopedia.

Para ter acesso, os pacientes devem ter o pedido médico regulado no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental atualizar dados como número de telefone e endereço, o que pode ser feito em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS). A convocação seguirá os critérios de prioridade e os pacientes serão chamados por telefone.

A maior parte dos procedimentos será concentrada nas áreas de Cirurgia Geral e Urologia, que apresentam as maiores demandas na região. A iniciativa busca ampliar a oferta de cirurgias e contribuir para a redução gradativa do tempo de espera.

O recurso, de fonte estadual, foi pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de agosto, realizada em Porto Velho, com a participação dos secretários municipais de Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O repasse de R$ 30 milhões foi realizado na modalidade fundo a fundo, com a transferência do valor para a conta do município de Vilhena. A prefeitura será responsável pela gestão e, para a execução dos serviços poderá contratar uma Organização da Sociedade Civil (OSC), e os atendimentos poderão ocorrer em unidades hospitalares públicas ou privadas. Os atendimentos serão realizados no prazo de 12 meses.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, destacou que a medida representa um grande reforço para a população: "Estamos levando atendimento de qualidade para as regiões mais distantes dos grandes centros; isso é respeito pelo paciente e qualidade de vida para a população do Cone Sul", ressaltou.

Os procedimentos eletivos são aqueles que podem ser programados e não têm caráter de emergência, mas são essenciais para o tratamento e a recuperação dos pacientes.