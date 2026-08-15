15º Leilão Direito de Viver mobiliza Cacoal em apoio ao Hospital de Amor da Amazônia

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 28/08/2026 às 10h34

Cacoal se prepara para mais uma grande mobilização solidária. No dia 19 de setembro de 2026, será realizado o 15º Leilão Direito de Viver – Virtual de Cacoal, iniciativa que tem como objetivo arrecadar recursos em prol do Hospital de Amor da Amazônia, instituição referência no atendimento a pacientes com câncer.

A campanha já começou e conta com a participação de voluntários, produtores rurais, empresários e moradores que abraçaram a causa. A organização destaca que cada contribuição representa apoio direto à continuidade do trabalho desenvolvido pelo Hospital de Amor, que atende gratuitamente milhares de pacientes.

Um dos destaques desta edição é a tradicional Bezerra de Ouro, doada por Fábio Pelicioni. As pessoas interessadas em colaborar com a campanha podem participar por meio de contribuições no valor de R$ 50.

A arrecadação integra as ações preparatórias para o leilão e amplia a possibilidade de participação da população na corrente solidária.

As contribuições podem ser realizadas por meio da chave Pix informada pela organização:

CNPJ: 49.150.352/0016-07 – Fundação Pio XII.

A organização também agradeceu o apoio de Bilu e família, que abriram as porteiras da propriedade para receber a estrutura e os participantes envolvidos na realização do leilão deste ano.

O envolvimento da comunidade é considerado fundamental para o sucesso da iniciativa. Ao longo dos anos, o Leilão Direito de Viver consolidou-se como uma das importantes ações beneficentes realizadas em Cacoal em favor do Hospital de Amor.

Mais do que arrecadar recursos, a iniciativa aproxima a sociedade de uma causa que representa esperança para pacientes e familiares que enfrentam o câncer.

Os recursos obtidos com ações como o Leilão Direito de Viver contribuem para fortalecer o atendimento oferecido pelo Hospital de Amor da Amazônia, mantendo viva uma grande rede de solidariedade.

A mensagem que acompanha a 15ª edição resume o espírito da mobilização: “Você doa, a gente continua.”

O 15º Leilão Direito de Viver – Virtual de Cacoal acontece no dia 19 de setembro de 2026, reafirmando que a união da comunidade pode transformar solidariedade em cuidado, acolhimento e esperança.