Prefeitura realiza ações de serviços do CRAS/CREAS Itinerantes aos moradores do Setor 8

Cadastro Único Itinerante está chegando ao Setor 08! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES, leva os serviços do CRAS/CREAS Itinerantes para mais perto da população.
02 de setembro de 2026
Praça do Setor 08
Atendimento da população do Setor 08 e Apoio Social
Das 8h às 13h
Durante a ação, serão oferecidos:
Recadastramento;
Atualização e revisão de dados;
Informações sobre Bolsa Família e BPC;
Orientações e atendimento social.
Não esqueça de levar: RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar dos filhos.
Leve seus documentos e garanta seus direitos!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!