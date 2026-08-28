Prefeitura realiza ações de serviços do CRAS/CREAS Itinerantes aos moradores do Setor 8

Por Assessoria

Publicada em 28/08/2026 às 10h43

Cadastro Único Itinerante está chegando ao Setor 08! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMDES, leva os serviços do CRAS/CREAS Itinerantes para mais perto da população.

02 de setembro de 2026

Praça do Setor 08

Atendimento da população do Setor 08 e Apoio Social

Das 8h às 13h

Durante a ação, serão oferecidos:

Recadastramento;

Atualização e revisão de dados;

Informações sobre Bolsa Família e BPC;

Orientações e atendimento social.

Não esqueça de levar: RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar dos filhos.

Leve seus documentos e garanta seus direitos!