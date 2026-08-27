Campeonato Municipal de Beach Soccer abre inscrições em Espigão com premiação de até R$ 1,5 mil

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/08/2026 às 14h52

As inscrições para o Campeonato Municipal de Beach Soccer 2026 estão abertas em Espigão d’Oeste e seguem até 6 de setembro. A competição terá disputas nas categorias Masculino Aberto e Feminino Aberto e será destinada a atletas residentes no município.

A premiação prevista é de R$ 1,5 mil, além de troféus e medalhas, para as equipes campeãs. Os segundos colocados receberão R$ 1 mil, também acompanhados de troféus e medalhas.

Além da disputa esportiva, a inscrição terá caráter social. Cada equipe deverá entregar R$ 50 em alimentos não perecíveis. Segundo a divulgação do campeonato, toda a arrecadação será destinada ao Lar do Idoso São Vicente de Paula.

Os times poderão ser formados por cinco a oito atletas, além de técnico e auxiliar. Durante as partidas, cinco jogadores de cada equipe permanecerão em campo. Os confrontos serão disputados em três tempos de 12 minutos, com os atletas descalços e sem uso de chuteiras ou caneleiras.

A competição será realizada aos domingos pela manhã na Arena do Parque de Exposição Laurindo Chapéu de Couro. O torneio marcará a primeira vez em que o espaço receberá uma competição de beach soccer em Espigão d’Oeste.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Espigão d’Oeste ou por meio do formulário eletrônico disponibilizado pela organização.

A primeira edição do Campeonato Municipal de Beach Soccer passa, assim, a integrar a programação esportiva realizada na Arena do Parque de Exposição, reunindo equipes masculinas e femininas em uma modalidade ainda inédita no local.