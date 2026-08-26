Starfit e Milão vencem semifinais e decidem o título do futsal dos Jogos Abertos

Por Asssesoria

Publicada em 26/08/2026 às 14h19

O torneio de futsal masculino dos Jogos Abertos de Vilhena definiu seus finalistas na noite de segunda-feira, 24. Starfit e Milão CRC Castilho Dudel venceram os confrontos das semifinais, disputados no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, e avançaram para a disputa do título da edição de 2026.

A primeira vaga foi garantida pela Starfit, que venceu o Marreco Titanium por 3 a 0. O placar foi aberto no primeiro tempo com gol de Jeferson. Na etapa complementar, Júlio Cesar e Kleber Willian marcaram os tentos que confirmaram a vitória.

Na partida seguinte, o Milão venceu o Prosprey FC por 7 a 2. O principal destaque do jogo foi Rosinaldo, autor de três gols, resultado que o isolou na artilharia do torneio com 10 tentos. Patrick marcou duas vezes e chegou a 9 gols na competição, ocupando a vice-artilharia. Roni e Davi completaram o placar para o Milão, enquanto Evanildo e Lucas descontaram para o Prosprey, equipe eliminada do torneio.

A organização dos Jogos Abertos de Vilhena ainda não definiu a data para a grande final. O confronto reunirá as duas equipes de melhor rendimento na competição, conforme mostram as estatísticas dos finalistas.

A Starfit ostenta o melhor ataque e a melhor defesa da com competição, tendo balançado as redes 35 vezes, e sofrido apenas 7 gols. Os números do Milão não são diferentes, marcou 34 gols, figurando como o segundo melhor ataque, e sofreu apenas 8 gols, um a mais do que a Starfit.