Dia D mobiliza famílias e reforça proteção de crianças e adolescentes em Cacoal

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 26/08/2026 às 15h13

O sábado, 22 de agosto, foi marcado pela mobilização do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, ação realizada em todo o país e que também movimentou as unidades de saúde de Cacoal. A iniciativa reforçou junto às famílias a importância de manter em dia a vacinação de crianças e adolescentes.

A campanha teve como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos, que foram levados pelos pais ou responsáveis aos pontos de vacinação para avaliação das cadernetas e aplicação das doses necessárias de acordo com o calendário nacional de imunização.

A estratégia busca ampliar as coberturas vacinais e fortalecer a proteção contra doenças que podem ser prevenidas por meio das vacinas.

Mais do que uma oportunidade para receber uma vacina, o Dia D permite que os profissionais de saúde façam uma avaliação individual da situação vacinal de cada criança ou adolescente. Dessa forma, doses eventualmente atrasadas podem ser identificadas e atualizadas conforme a indicação para cada faixa etária.

A vacinação permanece como uma das principais ferramentas de prevenção em saúde pública. Além de reduzir o risco individual de doenças e suas possíveis complicações, a ampliação da cobertura vacinal contribui para diminuir a circulação de agentes infecciosos e proteger coletivamente a população.

As famílias que não participaram do Dia D devem procurar uma unidade de saúde e apresentar a caderneta de vacinação para que os profissionais possam verificar a necessidade de atualização.

Manter as vacinas em dia é um gesto de cuidado, prevenção e responsabilidade, especialmente quando se trata da saúde e do futuro das crianças e adolescentes.