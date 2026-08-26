Pedro Abib assina ‘Pacto pela Educação’ e apresenta propostas para a rede de ensino

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 16h15

Candidato ao governo de Rondônia, Pedro Abib 15 (MDB) participou, nesta terça-feira (25), do "Pacto pela Educação", evento promovido pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Rondônia (Gaepe-RO), na Assembleia Legislativa do estado. Professor e vice-reitor da Faculdade Católica de Rondônia, Abib assinou o documento que reúne oito compromissos para a gestão estadual no período de 2027 a 2030.

Durante o evento, Abib afirmou que educação é o eixo central de seu plano de governo. "Falar de educação é falar de futuro. Meu plano de governo trata desse tema, pois aponta um caminho promissor para as futuras gerações. Educação é o meu propósito de vida", disse.

As propostas de Pedro partem de uma visão de educação baseada em diagnóstico, planejamento e acompanhamento de resultados, combinando ações pedagógicas com medidas de gestão da rede.

PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO PEDRO 15

O plano de governo de Abib detalha ações voltadas à recomposição das aprendizagens, com diagnósticos periódicos e identificação individual de estudantes com maior defasagem nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A proposta inclui também formação continuada dos professores baseada nos resultados do Saero, além de protocolos de tutoria pedagógica nas escolas, com observação de sala de aula e planejamento coletivo entre educadores.

O texto prevê ainda a reestruturação das Superintendências Regionais de Ensino, para que atuem como elo entre a Secretaria de Educação e as escolas, e um planejamento plurianual de infraestrutura, priorizando as unidades em pior estado. Também está prevista a criação de um programa de manutenção preventiva das escolas e o fortalecimento da governança nas compras da pasta.

Outro ponto do plano é o planejamento sucessório do quadro docente, já que cerca de 10% dos professores da rede estão próximos da aposentadoria, e, segundo a proposta, exige antecipação de concursos e medidas para ampliar a permanência dos profissionais em sala de aula.

OS OITO COMPROMISSOS ASSINADOS

O pacto assinado por Abib prevê: gestão educacional pautada em planejamento democrático e técnico; infraestrutura escolar adequada e segura; valorização dos profissionais da educação; educação inclusiva e antidiscriminatória; ensino fundamental e médio públicos e gratuitos, com ampliação gradual do tempo integral; colaboração com municípios na educação infantil e primeira infância; intersetorialidade nas políticas educacionais; e fortalecimento da alimentação, transporte escolar e segurança alimentar.

O Gaepe-RO é uma iniciativa multi-institucional que reúne órgãos de controle e justiça como Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO), Ministério Público (MP-RO), Defensoria Pública (DPE-RO) e Assembleia Legislativa (ALE-RO), além de entidades da sociedade civil. O grupo defende que a garantia de uma educação pública de qualidade depende de planejamento contínuo, governança sólida e articulação entre instituições, para além dos mandatos políticos.