Marcelo Cruz reúne assessores e lideranças para fortalecer estratégias de campanha em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 17h01

O candidato à reeleição a deputado estadual pelo Avante, Marcelo Cruz, participou de uma série de reuniões com assessores, apoiadores, coordenadores e lideranças em Porto Velho. Os encontros tiveram como objetivo fortalecer a organização da campanha, alinhar estratégias e ampliar o diálogo com pessoas que integram o grupo político.

Na terça-feira (25), Marcelo Cruz esteve no Comitê Central, no bairro São Cristóvão, em uma reunião com assessores e apoiadores. O encontro contou também com a participação do pastor Evanildo, candidato a deputado federal pelo PSD, e foi marcado pela apresentação de novas estratégias para as equipes que atuam na campanha.

Durante a reunião, Marcelo Cruz destacou a importância de manter as equipes alinhadas e preparadas para os próximos compromissos eleitorais. Segundo o candidato, o trabalho conjunto é fundamental para levar as propostas do grupo a diferentes regiões de Rondônia. “Estamos construindo esse projeto com diálogo, organização e participação. Cada pessoa que está conosco tem um papel importante nessa caminhada”, afirmou.

A agenda também incluiu uma reunião com a liderança Gracilene, acompanhada de seu grupo de apoiadores, e com o coordenador Joberson. O encontro ocorreu no bairro Planalto, na Zona Leste de Porto Velho, e foi dedicado ao diálogo sobre as demandas da comunidade e ao alinhamento das ações da campanha.

“É muito importante estar perto das nossas lideranças, ouvir as pessoas e entender as necessidades de cada região. A política se faz com presença, diálogo e compromisso”, destacou Marcelo Cruz durante o encontro.

Outro momento da agenda foi a reunião realizada no Rondon Palace Hotel, com a amiga Trany, suas lideranças e o coordenador Eder. O encontro serviu para fortalecer a articulação entre as equipes e discutir ações para os próximos dias da campanha. Marcelo ressaltou que a união entre lideranças e apoiadores é essencial para ampliar o alcance do projeto.

“Seguimos firmes, fortalecendo nossa equipe e construindo juntos. Quero continuar trabalhando por Rondônia com responsabilidade, ouvindo a população e buscando resultados. Essa caminhada é feita com união e compromisso”, declarou Marcelo Cruz, que busca a reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia pelo Avante, com o n° 70500.