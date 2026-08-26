MPRO participa do PopRuaJud e reforça atuação na defesa de direitos

Por MP-RO

Publicada em 26/08/2026 às 16h22

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) participou, na terça-feira (25/8), de mais uma edição do PopRuaJud, realizada na Associação Cáritas, na Rua Rafael Vaz e Silva, bairro Liberdade, em Porto Velho.

A instituição foi representada pelos promotores de Justiça Daniela Nicolai de Oliveira Lima e Éverson Antônio Pini e servidores.

A ação reuniu instituições do Sistema de Justiça, órgãos públicos e entidades da rede de proteção social para oferecer atendimentos, orientações e serviços à população em situação de vulnerabilidade.

Atendimento e orientação

O PopRuaJud busca aproximar os serviços públicos das pessoas que enfrentam dificuldades para acessar seus direitos. Durante a ação, diferentes instituições atuaram no mesmo local, facilitando o atendimento e o encaminhamento das demandas apresentadas.

O evento também ofereceu espaço para escuta e orientação. As pessoas atendidas puderam apresentar suas necessidades e receber informações sobre os serviços disponíveis e os caminhos para buscar atendimento.

Atuação do MPRO

A participação do MPRO reforçou a atuação da instituição na defesa dos direitos fundamentais e na proteção da dignidade humana. Durante a iniciativa, o Ministério Público contribuiu para ampliar o acesso a informações sobre direitos, políticas públicas e serviços de proteção.

A ação também permitiu o contato direto com demandas que podem precisar de acompanhamento pelos órgãos públicos e pela rede de proteção social.

Trabalho em rede

A iniciativa reuniu instituições públicas e organizações da sociedade civil em torno de um objetivo comum: facilitar o acesso a direitos. A atuação conjunta permite que diferentes serviços estejam mais próximos das pessoas e que cada demanda seja encaminhada ao órgão responsável.

O trabalho em rede também ajuda a evitar que a pessoa precise procurar vários locais para conseguir orientação sobre uma mesma necessidade.

Ao participar de ações como o PopRuaJud, o MPRO contribui para aproximar a população das instituições e fortalecer a defesa dos direitos humanos, da cidadania e da dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade.