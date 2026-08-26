Barista Emerson Nascimento ministra minicurso sobre cafés especiais em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 16h23

A cidade de Porto Velho recebe, nesta semana, o barista Emerson Nascimento para um minicurso voltado aos apreciadores e apaixonados por café. O evento, realizado pela cafeteria Maison du Café, apresenta técnicas e conhecimentos que podem fazer a diferença no sabor e na qualidade da bebida preparada em casa.

Durante o curso, os participantes terão contato com informações sobre o universo dos cafés especiais, desde a escolha do produto até o preparo. Entre os temas abordados estão como identificar e comprar um café de qualidade, a forma correta de armazenar os grãos, qual tipo de água utilizar no preparo e quais utensílios são necessários para obter melhores resultados na xícara.

Emerson Nascimento conta que sua paixão pelos cafés especiais surgiu a partir da possibilidade de transformar o preparo da bebida em uma verdadeira experiência. “O fato de poder transformar a xícara em uma tela, me impressionou muito e isso me fez ir mais a fundo no mundo dos cafés especiais. Quanto mais eu pesquisava sobre o assunto, mais eu gostava de café”, frisou.

Para a proprietária da Maison du Café, Paola Neiva, receber um barista com experiência e conhecimento na área representa uma oportunidade de aproximar o público de um universo que vai muito além do simples consumo da bebida. “É uma grande satisfação receber o Emerson em Porto Velho e proporcionar essa experiência aos nossos clientes e a todos que gostam de café. Queremos mostrar que pequenos detalhes, desde a escolha do café até a água e a forma de preparo, podem transformar completamente o sabor da bebida. É um momento de aprendizado e também de valorização do café especial”, destacou Paola.

O minicurso é destinado tanto para quem está começando a conhecer o mundo dos cafés especiais quanto para aqueles que já apreciam a bebida e desejam aperfeiçoar suas técnicas de preparo.

Mais informações sobre o curso e a participação podem ser obtidas pelo telefone (69) 99209-1406