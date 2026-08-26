Pop Jud Rua leva serviços de Justiça, assistência social e cidadania à população em situação de rua

Por Adaides Batista / Centro Pop

Publicada em 26/08/2026 às 16h15

A população em situação de rua de Porto Velho teve, na manhã da terça-feira (25), acesso a uma série de serviços públicos durante o Pop Jud Rua, realizado na sede do Levante e Anda e promovido pelo Comitê Estadual de Política para a População em Situação de Rua.

A ação reuniu representantes de diversos órgãos estaduais e federais do sistema de Justiça, além da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho (Semias), instituições e serviços da rede de proteção social. A participação conjunta fortaleceu a articulação interinstitucional e aproximou as políticas públicas das pessoas que mais precisam.

Entre os serviços disponibilizados estiveram orientações e atendimentos jurídicos, Cadastro Único, serviços relacionados ao trabalho e emprego por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), atendimento da assistência social pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), orientações e cadastro no Prato Fácil, além dos atendimentos e encaminhamentos realizados pela Semias, por meio do Centro POP e de outros serviços da rede municipal.

A participação da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social foi fundamental para identificar demandas, prestar orientações, realizar encaminhamentos e fortalecer o acompanhamento das pessoas em situação de rua pelos serviços socioassistenciais do município. Dessa forma, o atendimento não se limitou à ação do dia, contribuindo para a continuidade do acesso às políticas públicas.

Para a coordenadora do Centro POP/Semias, Maria do Socorro Leite, ações como o Pop Jud Rua são fundamentais para garantir que a população em situação de rua tenha acesso efetivo aos seus direitos.

“Quando os serviços se unem e vão até onde as pessoas estão, conseguimos diminuir barreiras e tornar as políticas públicas mais acessíveis. A população em situação de rua precisa ser vista, ouvida e atendida com respeito e dignidade. O trabalho em rede, com a participação do município, do Estado e da União, é essencial para que os direitos saiam do papel e cheguem à vida dessas pessoas.”

O trabalho desenvolvido por Maria do Socorro também foi reconhecido durante a ação. Ao fazer referência à coordenadora do Centro POP, a juíza Juliana Paula Silva da Costa (TJRO) afirmou: “Primeiro quero reverenciar a Socorro, a coordenadora do Centro POP da Semias. Ela é a nossa referência.”

A menção foi recebida com aplausos e manifestações de reconhecimento das pessoas em situação de rua presentes. Um dos participantes, que estava na primeira fila, resumiu esse sentimento ao dizer: “Ela nos trata como irmãos, como filhos. É como nossa mãe e nossa irmã.”

“O Pop Jud Rua mostra a importância de unir esforços para levar direitos e serviços a quem mais precisa. A Semias está presente para acolher, orientar e garantir que as pessoas em situação de rua tenham acesso à rede de proteção social”, afirmou o secretário Paulo Afonso.

“Garantir cidadania é também estar perto de quem enfrenta as maiores vulnerabilidades. Nossa gestão trabalha para fortalecer a rede de atendimento e assegurar que a população em situação de rua seja atendida com respeito, dignidade e acesso aos seus direitos”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A realização do Pop Jud Rua reforça a importância da integração entre Justiça, assistência social, trabalho, segurança de direitos e demais políticas públicas, incluindo a atuação da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social de Porto Velho, para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

A iniciativa representa, sobretudo, um compromisso coletivo com a cidadania e com a construção de uma sociedade em que estar em situação de rua não signifique estar distante dos direitos.