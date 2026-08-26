Tapa-buraco transforma mais 6 ruas e melhora mobilidade no bairro Cuniã

Por Letícia Regis

Publicada em 26/08/2026 às 16h12

Quem passa pelas ruas do bairro Cuniã começa a perceber uma diferença que vai além do asfalto novo. Nos trechos onde antes era preciso reduzir a velocidade, desviar de buracos e redobrar a atenção, o caminho agora ganha mais segurança e melhores condições de tráfego.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou serviços de tapa-buraco em pontos das ruas Roberto Souza, José Chaves, Alípio da Silva, Barão de Antonéas, Severino Silva e Rio Marmelo. A ação atende diretamente moradores e condutores que utilizam diariamente essas vias para trabalhar, estudar, levar os filhos à escola, fazer compras ou simplesmente voltar para casa.

Para quem vive na região, cada buraco recuperado representa uma preocupação a menos. O trajeto que antes exigia cuidado constante passa a ser percorrido com mais tranquilidade, contribuindo para a mobilidade e para a conservação dos veículos.

O prefeito Léo Moraes destacou que a recuperação das vias faz parte de uma atuação voltada para problemas que interferem diretamente na rotina da população. “Estamos trabalhando para melhorar as condições das ruas e levar mais segurança e dignidade para quem vive nos bairros. O tapa-buraco pode parecer uma ação simples, mas, para quem passa todos os dias por essas vias, ele faz uma diferença enorme. É mais segurança para a população”.

O trabalho realizado pelas equipes da Seinfra busca recuperar os pontos mais danificados, devolvendo condições adequadas de circulação e reduzindo os impactos provocados pela deterioração do pavimento.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, a atuação é planejada a partir das necessidades identificadas nas vias e das demandas apresentadas pela população. “Nossa equipe está nas ruas, identificando os pontos que precisam de intervenção e executando os serviços para melhorar a trafegabilidade. O objetivo é garantir que as pessoas possam circular com mais segurança e que as vias recebam a manutenção necessária. Estamos trabalhando para atender cada vez mais bairros de Porto Velho”.

No Cuniã, a mudança aparece no cotidiano. Onde havia obstáculos no caminho, agora há trechos recuperados. É uma intervenção que se traduz em algo muito concreto: menos desvios, mais fluidez e mais segurança para quem utiliza as ruas diariamente.

A manutenção da malha viária também contribui para preservar o pavimento e evitar que pequenos danos evoluam para problemas maiores. Por isso, ações de recuperação como a realizada no bairro fazem parte de uma rotina necessária para manter as ruas em melhores condições.

Mais do que preencher buracos, o serviço representa cuidado com os caminhos que conectam a comunidade. São ruas por onde circulam histórias, compromissos, trabalhadores, famílias e sonhos todos os dias. E quando esses caminhos melhoram, a vida de quem percorre cada um deles também fica um pouco mais fácil.