Mais de 26 mil exames de malária são realizados em 2026 e rede reforça atendimento

Por Taiana Mendonça

Publicada em 26/08/2026 às 16h07

A rede municipal de saúde realizou 22.615 exames por gota espessa e 3.720 testes rápidos para diagnóstico da malária entre 1º de janeiro e 17 de agosto de 2026, totalizando 26.335 procedimentos. No período, foram registrados 2.499 casos positivos, aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2025.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça o compromisso com o diagnóstico rápido. “A realização de mais de 26 mil exames demonstra o empenho da nossa gestão em identificar os casos rapidamente e interromper a cadeia de transmissão. Garantir acesso fácil ao teste é fundamental para proteger a população e iniciar o tratamento no tempo certo”.

Monitoramento

Do total de casos registrados em 2026, 2.293 foram causados pelo Plasmodium vivax, 188 pelo Plasmodium falciparum e 18 por infecção mista. O acompanhamento dos dados orienta as ações de vigilância, busca ativa, testagem e controle do mosquito transmissor.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de manter as ações de prevenção e atendimento próximas da população. “Estamos fortalecendo a rede para que o diagnóstico e o tratamento cheguem de forma rápida a quem precisa. A prevenção também depende da participação da população, principalmente permitindo o trabalho dos agentes de saúde e procurando atendimento diante dos primeiros sintomas”.

Sintomas e prevenção

Equipes estão capacitadas para realizar a triagem, coleta do exame, testagem de G6PD e indicação do tratamento adequado

A malária é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Os principais sintomas são febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas e vômitos.

Quem apresentar sintomas, especialmente após frequentar áreas de mata, rios, balneários ou sítios, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde.

Entre as medidas de prevenção estão o uso de repelente e roupas que protejam braços e pernas, instalação de telas, utilização de mosquiteiros e autorização para que os agentes de saúde realizem borrifação residencial e outras ações de controle.

Onde fazer o teste

O diagnóstico é gratuito e pode ser realizado por teste rápido ou gota espessa. O atendimento está disponível em Prontos Atendimentos, UPAs, unidades especializadas, laboratórios e unidades básicas de saúde das zonas urbana e rural e dos distritos.

As equipes estão capacitadas para realizar a triagem, coleta do exame, testagem de G6PD e indicação do tratamento adequado.

O tratamento é gratuito pelo SUS e deve ser seguido integralmente, conforme orientação dos profissionais de saúde.