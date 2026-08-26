Carne de jacaré do Cuniã ganha destaque na abertura da Agrotec

Por Jhon Silva

Publicada em 26/08/2026 às 16h19

Porto Velho se transforma, a partir desta quarta-feira (26), em uma grande vitrine para o agronegócio e para as riquezas produzidas na região. A Agrotec 2026 – Feira de Tecnologia, Agronegócio e Desenvolvimento Rural começa no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e segue até domingo (30), com entrada gratuita.

Entre os destaques está a valorização da produção da Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã, onde é realizado o manejo sustentável de jacarés de vida livre. A atividade é regulamentada, contribui para o controle populacional e equilíbrio ambiental, além de gerar trabalho e renda para as comunidades tradicionais.

A programação da Agrotec também contará com Festival do Tambaqui, exposição de animais, Praça de Alimentação, Espaço Sabor e Aroma dedicado ao café, Jardim do Mel, agricultura familiar, agroindústrias, apresentações culturais, galpões de artesanato e Espaço Kids, além de oportunidades de negócios, acesso a informações sobre crédito e tecnologias para o campo.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, ressalta que a feira aproxima o produtor de novas oportunidades. “A Agrotec foi preparada para mostrar a força da nossa produção e conectar o produtor a tecnologia, conhecimento, crédito e novos mercados. É também uma grande oportunidade para a população conhecer aquilo que Porto Velho produz”.

Para o prefeito Léo Moraes, a feira evidencia o potencial do município e valoriza produtos que carregam a identidade da região. “Até o dia 30, Porto Velho será uma grande vitrine do agro da região Norte. Vamos mostrar nossas riquezas, valorizar quem produz e criar oportunidades para que o campo continue crescendo, gerando emprego e renda”.