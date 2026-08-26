Rayane Figliuzzi critica namoro de Dudu Camargo:

Por IG

Publicada em 26/08/2026 às 16h00

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, voltou a falar sobre a relação conturbada com Saory Cardoso e fez novas críticas à influenciadora. Em entrevista, a empresária afirmou que considera um “teatro” a postura da rival durante sua participação em “A Fazenda 17” e disse que continua sendo alvo de provocações nas redes sociais.

Segundo Rayane, Saory costuma publicar conteúdos relacionados a situações negativas envolvendo seu nome . “Até hoje ela me persegue, tudo que sai de ruim ela vai lá no perfil dela e posta. Então, ela gosta, sabe?”, afirmou ela, durante entrevisa ao Splash UOL.

Rayane diz ter processado Saory

Durante a conversa, Rayane também revelou que decidiu entrar na Justiça contra Saory por declarações feitas durante o reality show. Entre as falas que considera mais graves, estaria uma acusação de que ela teria tentado matar o próprio filho.

“Processei ela também sobre várias coisas que ela falou lá dentro do reality. Falou que eu tentei matar o meu filho. Então, foram coisas bem pesadas”, declarou ela.

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A namorada de Belo reconheceu que conflitos em realities podem levar os participantes a ultrapassar alguns limites, mas defendeu que determinadas acusações podem ter consequências fora do programa. “Dentro de reality tem brigas, tem falas, que a gente passa do ponto, mas tem coisas que a gente tem que saber falar e saber realmente que isso tem um piso na sociedade”, afirmou.

Rayane ainda disse que Saory deverá receber uma intimação referente ao processo. “Até hoje, eu processei ela e daqui a pouco ela recebe a intimação de processo”, completou.

Críticas ao relacionamento com Dudu Camargo

Rayane também foi questionada sobre o relacionamento de Saory com Dudu Camargo, apresentador do “Balanço Geral” e campeão de “A Fazenda 17”. Sem esconder sua opinião, ela colocou em dúvida a relação e afirmou acreditar que a aproximação teria ocorrido por interesse na visibilidade conquistada pelo apresentador após a vitória no reality.

“Eu acho que ali, para ela, foi só realmente aproveitar a oportunidade, porque o Dudu ganhou e ela foi atrás dessa oportunidade junto com o Dudu. Eu acho que ali não existe um relacionamento”, afirmou.