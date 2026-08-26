Pedro Novaes expõe namorada fazendo topless na Itália

Por IG

Publicada em 26/08/2026 às 15h56

Após o fim das gravações de “Três Graças” e a conclusão dos trabalhos no cinema, Pedro Novaes, de 29 anos, aproveitou uma pausa na agenda para viajar pela Itália ao lado da namorada, a jornalista Eduarda Vilar, de 25. O casal escolheu a Sardenha como destino para curtir o verão europeu e compartilhou registros da viagem nas redes sociais.

Discretos quando o assunto é a vida pessoal, Pedro e Eduarda estão juntos desde 2021 e raramente aparecem publicamente como casal. Desta vez, porém, o ator abriu uma exceção e publicou uma sequência de fotos do passeio. Entre os registros, aparecem as belezas naturais do litoral italiano, com vegetação exuberante, águas cristalinas e paisagens paradisíacas.

Eduarda também chamou atenção em uma das imagens compartilhadas pelo ator, na qual aparece fazendo topless durante o momento de lazer na praia. O registro acabou repercutindo entre os seguidores de Pedro, que ainda mostrou outros momentos da viagem romântica ao lado da jornalista.

Para aproveitar os dias de descanso com conforto, o casal se hospedou no Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA, um resort cinco estrelas localizado no norte da Sardenha. A viagem acontece depois de um período movimentado na carreira de Pedro, que conciliou trabalhos na televisão e no cinema.

Pedro Novaes em “A Viagem”

Além de ter encerrado sua participação em “Três Graças”, Pedro Novaes também finalizou as gravações do novo filme inspirado na novela “A Viagem”. Na produção cinematográfica, o ator interpretará Alexandre, personagem que, na versão original da trama exibida pela TV Globo em 1994, foi vivido por Guilherme Fontes.