Aos 58 anos, Christine Fernandes exibe corpão em praia do Rio

Por IG

Publicada em 26/08/2026 às 15h53

Aos 58 anos, Christine Fernandes chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (21) ao compartilhar uma sequência de fotos durante uma tarde de sol na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. A atriz apareceu aproveitando o dia de calor usando um biquíni estampado de oncinha e ostentou um físico torneado.

Além das imagens, Christine aproveitou a publicação para compartilhar um poema intitulado “Nove Anos”. O texto fala sobre a passagem do tempo, períodos difíceis e a importância de manter a esperança mesmo diante de momentos de tristeza e despedidas. “O sol sempre torna a nascer”, diz um dos trechos da reflexão publicada pela atriz.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que encheram os comentários de elogios à beleza da artista. “É muita beleza numa pessoa só”, comentou um internauta. “Uma bela sereia e poetisa de primeira!!!”, escreveu outro. “Belíssima!”, elogiou uma seguidora. “O que é isso, a Deusa dos mares a declamar um poema lindíssimo”, declarou outro fã.

Christine Fernandes é atriz, apresentadora e escritora brasileira. Nascida em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1968, ela construiu uma carreira de destaque na televisão brasileira, especialmente em novelas e séries.

Ao longo da trajetória, Christine integrou o elenco de produções de diferentes emissoras e ficou conhecida por personagens em novelas como “Essas Mulheres”, “Páginas da Vida”, “A Favorita”, "O Rico e Lázaro" e “Orgulho e Paixão”. Também participou de séries e minisséries, além de trabalhos no cinema e no teatro.