Nativ fica entre as dez finalistas do Startup World Cup 2026 em Florianópolis

Por sebrae

Publicada em 26/08/2026 às 16h05

Startup de Rondônia integra a Missão Startup Summit 2026, promovida pelo Sebrae em Rondônia, e se destaca em competição internacional de inovação

A startup Nativ, de Rondônia, ficou entre as dez finalistas da etapa regional de Florianópolis do Startup World Cup (SWC) 2026. A seletiva foi realizada nesta terça-feira (25), durante a programação que antecede o Startup Summit 2026, em Florianópolis (SC), reunindo startups, investidores e especialistas do ecossistema de inovação.

A competição internacional busca identificar startups com potencial de crescimento e conexão com mercados e investidores. A vencedora da etapa regional garantiu vaga na final mundial, que será realizada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com disputa por US$ 1 milhão em investimento.

Embora não tenha conquistado a primeira colocação, a classificação da Nativ entre as dez finalistas representa um resultado expressivo para a startup e amplia a visibilidade da inovação produzida em Rondônia.

A participação da Nativ ocorreu no âmbito da Missão Startup Summit 2026, promovida pelo Sebrae em Rondônia, que levou startups do estado a Florianópolis para uma programação de imersão, conhecimento, networking e conexão com um dos principais ecossistemas de inovação do país.

Para a CEO da Nativ, Samia Manthey Hecktheuer, a experiência representa uma oportunidade de aprendizado, conexão e posicionamento da empresa.

“Estar entre as dez startups finalistas do Startup World Cup já representa uma grande conquista. Mais do que a disputa pelo prêmio, a experiência trouxe aprendizado, conexões e a oportunidade de mostrar a força da inovação de Rondônia em um dos maiores palcos do empreendedorismo”.

Tecnologia a serviço da gestão de pessoas

A Nativ atua na interseção entre psicologia, tecnologia e gestão de pessoas. A startup desenvolveu uma solução voltada ao mapeamento e gerenciamento de riscos psicossociais nas organizações, utilizando dados para apoiar empresas na identificação de fatores que podem impactar o ambiente de trabalho e o bem-estar dos colaboradores.

A participação no Startup World Cup e a classificação entre as dez finalistas ampliam a exposição da solução e fortalecem as possibilidades de conexão com potenciais parceiros, investidores e novos mercados.

Conexão com novos ecossistemas

Com a participação do Sebrae em Rondônia a missão reforça a estratégia de aproximar startups do estado de ambientes consolidados de inovação, ampliando o acesso a conhecimento, networking, investidores e oportunidades de negócios.

O desempenho da Nativ também evidencia o potencial das startups rondonienses e demonstra a capacidade dos negócios inovadores do estado de ocupar espaços de destaque em competições de alcance nacional e internacional.

A Missão Startup Summit 2026 proporcionou às startups participantes uma experiência de imersão no ecossistema de Florianópolis, com atividades voltadas à geração de conexões, aprendizado, visibilidade e desenvolvimento de negócios.

A classificação da Nativ no Top 10 do Startup World Cup deixa como resultado não apenas o reconhecimento alcançado na competição, mas também novas conexões e oportunidades para a startup e mais um registro da presença de Rondônia no cenário nacional de inovação.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).